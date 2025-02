Storiche nevicate in Giappone, nuovo record nazionale: Obihiro sepolta | FOTO

MeteoWeb

Le intense nevicate che hanno colpito il Giappone nelle scorse ore hanno scaricato 129cm in sole 12 ore a Obihiro il 4 febbraio, stabilendo un nuovo record nazionale per nevicate in 12 ore, secondo quanto reso noto dall’Obihiro Meteorological Observatory. Alle 09:00 LT del 4 febbraio, la profondità della neve aveva raggiunto 129cm prima di diminuire leggermente a 125cm entro le 11:00 LT. Questa è la prima volta in 53 anni che l’accumulo di neve supera i 120cm.

Sono state registrate forti nevicate anche a Kushiro e Sapporo, con le autorità che hanno ricevuto decine di chiamate dagli automobilisti di Hokkaido i cui veicoli sono rimasti bloccati nella neve. La stazione di Polizia di Obihiro ha segnalato circa 20 casi di veicoli bloccati nella neve. I funzionari hanno esortato i residenti a evitare viaggi non essenziali a causa delle gravi condizioni meteorologiche.

L’allerta meteo continua

Due potenti sistemi di bassa pressione stanno attualmente interessando entrambe le sponde dell’arcipelago giapponese, portando aria fredda e causando diffuse forti nevicate. L’Agenzia meteorologica giapponese (JMA) ha previsto fino a 100cm di neve nel Giappone nordoccidentale e altri 50cm a Hokkaido nelle prossime 24 ore, fino alla sera del 5 febbraio.

Si prevede che questa ondata di freddo persisterà per circa una settimana, con possibilità di forti nevicate nelle zone basse di Kyushu e Shikoku, regioni che raramente sperimentano nevicate.

La JMA ha emesso allerte per forti nevicate, tempeste di neve e onde alte, consigliando alle persone di stare attente a blackout, alberi caduti e valanghe. Le autorità hanno avvertito che la neve potrebbe causare l’arresto del traffico stradale e causare ritardi significativi e cancellazioni dei servizi di trasporto pubblico.

