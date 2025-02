Neve senza sosta sulle coste del Mar Nero: mezzo metro a Batumi in Georgia | FOTO

MeteoWeb

La neve continua a cadere a Batumi, in Georgia, sulle coste del Mar Nero: i fiocchi continuano a cadere senza sosta da giorni. Questo fenomeno meteorologico ha portato la città a registrare un accumulo di neve superiore ai 50 cm. Secondo i dati meteorologici, l’altezza del manto nevoso, alle prime luci del 24 febbraio, ha superato il mezzo metro, un evento che non si verificava dal 2016, anno in cui si era registrato un accumulo simile. Questa fase di maltempo sta avendo un impatto significativo anche sulla vita quotidiana, con la sospensione delle attività scolastiche in tutti i municipi della regione dell’Ajara, tra cui Batumi, Kobuleti, Khelvachauri, Keda, Shuakhevi e Khulo. La decisione è stata presa in mattinata a causa delle condizioni meteo particolarmente difficili e della forte nevicata.

Anche se le strade principali che conducono alle scuole erano state ripulite durante la notte, l’intensità della nevicata ha causato un rapido accumulo di neve, rendendo pericolosi gli spostamenti. Le autorità locali hanno quindi deciso di interrompere le lezioni in tutte le scuole della regione.

Nel frattempo, l’intensiva nevicata ha continuato a colpire anche le zone montane dell’Ajara, dove l’accumulo di neve ha superato il metro in alcune aree.

