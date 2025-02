Nevicata storica in Georgia, scenari mozzafiato sulla costa del Mar Nero | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Una nevicata eccezionale sta interessando Batumi, città costiera della Georgia meridionale, al confine con la Turchia. Situata sulla sponda orientale del Mar Nero, alla stessa latitudine di Bari, Batumi è abituata a inverni miti, ma l’irruzione di aria gelida proveniente da Est ha scatenato un’ondata di nevicate senza precedenti. Le precipitazioni continueranno per 4 giorni consecutivi, creando notevoli disagi alla viabilità. Nelle aree di Kobuleti, Khelvachauri, Keda, Shuakhevi e Khulo, l’accumulo di neve ha già raggiunto i 40-50 cm, rendendo impraticabili molte strade rurali.

Le autorità locali hanno attivato un piano di emergenza per il mantenimento della viabilità, con 57 mezzi speciali in azione per la rimozione della neve. A Batumi, squadre comunali stanno spargendo sale sulle strade per evitare il ghiaccio e liberando i canali di scolo per prevenire allagamenti.

