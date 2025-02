Turchia sommersa dalla neve: Istanbul paralizzata, caos e disagi in tutto il Paese | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La Turchia sta affrontando una delle peggiori tempeste di neve degli ultimi anni, con nevicate intense che hanno bloccato strade, paralizzato i trasporti pubblici e portato alla chiusura di scuole in oltre 30 province. Le autorità locali stanno adottando misure straordinarie per garantire la sicurezza dei cittadini, mentre il Paese resta sotto una fitta coltre di neve.

Istanbul in ginocchio: trasporti in tilt e scuole chiuse

Istanbul, la città più grande della Turchia, è una delle aree più colpite dalla tempesta. Il governatore Davut Gul ha ordinato la chiusura totale di tutte le scuole e istituti educativi, includendo scuole pubbliche e private, corsi professionali e centri di riabilitazione. Alcune università continueranno le lezioni in modalità online.

Le autorità hanno inoltre disposto il blocco temporaneo di motocicli, monopattini elettrici e servizi di consegna su due ruote per prevenire incidenti sulle strade ghiacciate. Il trasporto pubblico è fortemente rallentato, con ritardi significativi su autobus, tram e metropolitane, mentre i servizi navali sono stati parzialmente sospesi a causa dei forti venti e del ghiaccio accumulato nei porti.

Turchia, scorci di Istanbul imbiancata dalla neve

Emergenza viabilità: strade impraticabili e interventi di emergenza

Più di 10mila veicoli per la manutenzione stradale e circa 36mila operatori sono stati mobilitati per mantenere aperte le arterie principali, ma molte strade secondarie restano impraticabili. Le autostrade che collegano Istanbul alle altre città del Paese sono congestionate, con gravi difficoltà nei valichi montani come il Bolu Mountain Pass, dove la neve ha reso necessario il blocco temporaneo del traffico.

Nelle regioni del Mar Nero e dell’Anatolia orientale, il pericolo di valanghe ha portato alla chiusura di alcune strade di montagna, mentre nel Sud/Est, in province come Van e Hakkari, molti centri abitati sono rimasti isolati a causa dell’accumulo di neve.

Misure di emergenza

Il Comune di Istanbul e l’Autorità per la gestione dei disastri e delle emergenze (AFAD) hanno predisposto rifugi per oltre 1.100 senzatetto, fornendo loro cibo, vestiti caldi e assistenza medica. Intanto, continuano le operazioni di spargimento di sale e agenti chimici antigelo, con più di 21mila tonnellate di sale già utilizzate per prevenire la formazione di ghiaccio sulle strade.

Previsioni meteo: quanto durerà la tempesta?

Si prevede che la neve continuerà a cadere almeno fino al 24 febbraio, con venti forti fino a 70 km/h che peggioreranno ulteriormente le condizioni meteo, specialmente nelle aree costiere e in quota. Le temperature sotto zero favoriranno la formazione di ghiaccio sulle strade, rendendo la circolazione ancora più pericolosa nei prossimi giorni.

