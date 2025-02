Maltempo Turchia, Istanbul coperta di neve: voli cancellati e scuole chiuse | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Una potente tempesta di neve iniziata ieri mattina in Turchia ha ricoperto gran parte di Istanbul con una spessa coltre bianca, sconvolgendo la vita quotidiana in tutta la metropoli. La nevicata, che dovrebbe continuare per altri tre giorni, potrebbe raggiungere profondità fino a 40cm in alcune aree. Il Governatore Davut Gul ha annunciato che le scuole di Istanbul rimarranno chiuse oggi a causa delle gravi condizioni meteorologiche. La massa d’aria fredda proveniente dalla Siberia, combinata con la tempesta di neve dell’Altaj, ha raggiunto Istanbul nelle prime ore della mattina di ieri, mercoledì 20 febbraio. La nevicata è iniziata alle altitudini più elevate della città prima di intensificarsi sia sul lato europeo che su quello asiatico.

Sul lato europeo, distretti come Sultangazi, Eyupsultan e Kucukcekmece hanno visto nevicate intermittenti, mentre accumuli più pesanti sono stati registrati ad Arnavutkoy e Basaksehir. Con l’avanzare della tempesta, anche aree come Bagcilar, Esenler, Kagithane, Sariyer, Beyoglu e Besiktas hanno sperimentato significative nevicate.

Nel frattempo, sul lato asiatico, la neve ha iniziato a cadere a Pendik, Tuzla e Umraniye, trasformando strade e parchi in paesi delle meraviglie invernali.

Voli cancellati e caos traffico

La forte nevicata ha causato gravi problemi ai trasporti. Le strade si sono rapidamente ricoperte di ghiaccio e neve, costringendo gli automobilisti a rallentare notevolmente. Sulla rotta per l’aeroporto di Kemerburgaz, il traffico si è quasi bloccato, mentre la congestione si è accumulata ai caselli di Fenertepe sulla strada per l’aeroporto di Istanbul.

L’aeroporto di Istanbul e l’aeroporto Sabiha Gokcen hanno annunciato la cancellazione dei voli per oggi e domani, venerdì 21 febbraio, a causa delle condizioni meteorologiche estreme. Le squadre di rimozione della neve della municipalità metropolitana di Istanbul (IBB) e dell’operatore aeroportuale di Istanbul IGA hanno lavorato 24 ore su 24 per mantenere libere le piste e le strade circostanti. Nonostante le cancellazioni, il Comitato di emergenza meteorologica (MADKOM) ha dichiarato che il traffico aereo è rimasto operativo per i voli non interessati.

Turchia, forte nevicata all'aeroporto di Istanbul

Nevicate in aumento nel weekend

Le previsioni meteo indicano che le nevicate si intensificheranno nel corso della giornata e persisteranno in modo massiccio nel corso del weekend. Il Centro di coordinamento dei disastri (AKOM) del comune di Istanbul prevede diversi accumuli di neve in tutta la città:

5-15cm nei quartieri centrali a sud dell’autostrada E-5

10-30cm tra le autostrade E-5 e TEM

20-40cm nelle aree settentrionali e ad alta quota

oltre 40cm nelle regioni dell’estremo nord e nelle aree montuose.

Con temperature previste in calo sotto lo zero, le autorità mettono in guardia da ghiaccio nero, blackout, caduta di alberi, crollo di tetti e avvelenamento da monossido di carbonio da stufe scarsamente ventilate. I cittadini sono invitati a prendere precauzioni e limitare i viaggi non necessari poiché la tempesta continua a colpire la città.

