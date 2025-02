Allerta Meteo, l’ondata di gelo sfonda nel Mediterraneo: nevicate storiche, ed è solo l’inizio!

MeteoWeb

Continua ad intensificarsi la grande ondata di gelo che da giorni sta colpendo l’Europa orientale: notevoli le temperature minime di questa mattina con -17°C a Minsk, -15°C a Ivano-Frankivs’k, -12°C a Sofia e Vilnius, -10°C a Sarajevo, Budapest, Leopoli, Lublino e Cluj, -9°C a Belgrado e Skopje, -7°C a Bucarest, Varsavia e Praga, -6°C a Ljubljana, -5°C a Belgrado, Bratislava e Varna, -4°C a Tirana e Pristina, -3°C a Vienna, -1°C a Istanbul. La neve cade copiosa fin sulle coste: è storico l’evento in atto a Batumi, in Georgia.

Continua a nevicare anche a Istanbul per il terzo giorno consecutivo, ma le nevicate si intensificheranno ulteriormente nelle prossime ore tutt’intorno al Mar Nero, con accumuli davvero straordinari fin sulle coste. La neve si estenderà gradualmente a Grecia, Libia, Egitto, Cipro e Medio Oriente, con nevicate eccezionali nel weekend in Siria, Libano, Israele e Giordania.

Le ultime immagini satellitari illustrano l’avanzata del fronte freddo nel Mediterraneo orientale, mentre sull’Italia abbiamo ampie schiarite ma persistono piogge sparse in Sicilia e domani, sabato 22 febbraio, tornerà il maltempo in Liguria e Toscana:

