Quando l’acqua cede al fuoco, una nuova isola emerge dall’oceano

Nel cuore dell’Oceano Pacifico, una nuova isola sta sorgendo dalle acque grazie alla potente attività vulcanica dell’Home Reef, situato nell’arcipelago di Tonga. Questo fenomeno straordinario, catturato dai satelliti, offre un’opportunità unica per gli scienziati di osservare la formazione di nuova terra in tempo reale e studiare le implicazioni geologiche ed ecologiche di un simile evento.

Un’isola in continua espansione

Home Reef è noto per la sua intensa attività vulcanica e per la capacità di creare nuove terre emerse. Dopo un’importante eruzione nel 2022, il vulcano ha continuato a espandere la sua isola con nuove fasi eruttive registrate nel settembre 2023, gennaio 2024 e giugno 2024. L’ultima attività, avvenuta tra dicembre 2024 e gennaio 2025, ha aggiunto altri 3,7 ettari alla superficie dell’isola, portandola a un’estensione totale di 15,9 ettari (circa 39,3 acri).

Le immagini satellitari forniscono prove concrete di questa rapida trasformazione. Il 2 febbraio 2025, il satellite Landsat 8 ha catturato immagini dell’isola dopo l’ultima espansione, mostrando chiaramente le nuove formazioni rocciose risultanti dal raffreddamento della lava. Questo processo geologico, benché affascinante, ha anche importanti conseguenze per gli ecosistemi marini e per la geodinamica della regione.

Segnali di attività vulcanica sottomarina

Un segnale visibile dell’attività vulcanica in corso è rappresentato dalla colorazione insolita delle acque circostanti. Il fenomeno è causato dalla miscelazione di grandi quantità di zolfo giallo con l’acqua oceanica, generando sfumature verdastre che indicano la presenza di emissioni vulcaniche.

Le eruzioni sottomarine hanno un impatto ambivalente sugli ecosistemi marini. Da un lato, elementi come il ferro presenti nelle emissioni possono stimolare la crescita del fitoplancton, contribuendo alla produttività biologica dell’area. Dall’altro, le alte temperature e l’acidità delle acque possono risultare letali per molte specie ittiche e per altri organismi marini. Tuttavia, la nuova terra emersa offre opportunità per l’insediamento di specie pioniere, tra cui batteri, alghe, licheni, insetti e uccelli marini, segnando l’inizio di un nuovo ecosistema.

Eruzioni passate e la sopravvivenza dell’isola

Home Reef ha registrato 4 eruzioni significative prima del 2022, con eventi documentati nel 1852, 1857 e 2006. In alcuni casi, le isole formatesi sono state temporanee e hanno subito una rapida erosione. L’isola generata dall’eruzione del 2006, ad esempio, presentava scogliere alte fino a 70 metri ma è scomparsa entro 9 mesi.

Questa volta, gli esperti ritengono che l’isola possa resistere più a lungo. Secondo Simon Plank, ricercatore del German Aerospace Center (DLR), la natura più effusiva delle recenti eruzioni ha portato alla formazione di una roccia più solida e resistente, aumentando la probabilità che l’isola sopravviva per diversi anni.

La regione Tonga-Kermadec: un epicentro vulcanico

L’attività del Home Reef è il risultato dei movimenti tettonici lungo la zona di subduzione Tonga-Kermadec, una delle aree geologicamente più attive del pianeta. Qui, la placca pacifica sprofonda sotto due altre placche più piccole, generando frequenti eruzioni vulcaniche e terremoti.

A differenza del vicino vulcano Hunga Tonga-Hunga Ha‘apai, che nel 2022 ha provocato un devastante tsunami e pesanti ricadute di cenere sulle isole circostanti, le eruzioni di Home Reef finora non hanno avuto conseguenze dirette sulle popolazioni locali. Tuttavia, il monitoraggio continuo di questi fenomeni rimane essenziale per la sicurezza delle comunità costiere e per la comprensione della dinamica vulcanica sottomarina.

La sorveglianza satellitare è uno strumento cruciale per studiare e prevedere l’evoluzione di questi vulcani sottomarini. Grazie a tecnologie avanzate come i satelliti Landsat della NASA, gli scienziati possono osservare i cambiamenti della superficie terrestre con una rapidità e un dettaglio senza precedenti, offrendo preziose informazioni su uno dei fenomeni naturali più spettacolari e misteriosi del nostro pianeta.

