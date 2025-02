Nuovo Coronavirus dei pipistrelli in Cina: rischio contagio per l’uomo? Risponde Vaia

MeteoWeb

Il nuovo Coronavirus dei pipistrelli individuato dalla virologa cinese Shi Zhengli ha remote possibilità di per contagiare l’uomo: lo ha detto Francesco Vaia, già direttore generale della Prevenzione sanitaria presso il Ministero della Salute e componente dell’Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. “Il virus potrebbe essere potenzialmente contagioso per l’uomo perché utilizza lo stesso recettore del Sars-CoV-2, ma lo stesso studio ribadisce che c’è veramente una scarsissima possibilità, una remota possibilità, di contagio e quindi, pur con tutta la prudenza del mondo, mi sentirei di essere tranquillizzante per gli italiani”, ha detto Vaia nell’intervista al TG1 che a postato sul suo profilo Facebook.

“C’è peraltro – ha aggiunto – una condivisione dei dati che non c’è stata nel passato dalla Cina. E siamo veramente pronti come Paese, come comunità clinico e scientifica, ad affrontare qualsiasi tipo di emergenza”.

