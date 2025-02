Omaggio di Google alla Luna, ecco cosa celebra il Doodle oggi

MeteoWeb

Google dedica il suo Doodle di oggi alla Luna, più precisamente all’Ultimo Quarto, fase lunare che ha avuto il suo apice ieri, 20 febbraio, alle 18:32 ora italiana. L’animazione interattiva presente sulla homepage del motore di ricerca invita gli utenti a sfidare la Luna in un gioco di carte ispirato alle fasi lunari, mettendo alla prova la conoscenza del ciclo lunare.

Questa iniziativa fa parte di una serie di Doodle dedicati alle fasi della Luna e alla loro influenza sulla Terra, celebrando in particolare la cosiddetta “Half Moon” di febbraio, mese in cui è stata protagonista anche la “Snow Moon“, la Luna della Neve, nome tradizionalmente associato alle nevicate tipiche di questo mese.

Le fasi della Luna

La Luna attraversa un ciclo di circa 29,5 giorni, chiamato mese sinodico, nel quale assume diverse forme visibili dalla Terra. Queste fasi sono determinate dalla posizione della Luna rispetto al Sole e alla Terra, e si ripetono ciclicamente:

Luna Nuova : la Luna si trova tra la Terra e il Sole, risultando invisibile dal nostro pianeta;

: la Luna si trova tra la Terra e il Sole, risultando invisibile dal nostro pianeta; Primo Quarto : metà del disco lunare è illuminato, segnale che la Luna sta crescendo;

: metà del disco lunare è illuminato, segnale che la Luna sta crescendo; Luna Piena : la Luna è completamente illuminata, offrendo il suo massimo splendore;

: la Luna è completamente illuminata, offrendo il suo massimo splendore; Ultimo Quarto: la Luna inizia a calare, con metà del suo disco ancora visibile.

L’Ultimo Quarto, rappresentato nel Doodle di oggi, segna il passaggio verso la Luna Nuova e conclude la fase calante del nostro satellite naturale. Questa fase ha sempre avuto un ruolo simbolico nelle culture di tutto il mondo, spesso associata a momenti di riflessione e di preparazione per un nuovo inizio.

La “Snow Moon”

La Luna Piena di febbraio è chiamata “Snow Moon” a causa delle abbondanti nevicate tipiche di questo mese in molte regioni dell’emisfero settentrionale. Anche se l’Ultimo Quarto non coincide con la fase di Luna Piena, il Doodle di Google celebra comunque questa connessione stagionale e astronomica, rendendo omaggio al nostro satellite naturale con un’interazione divertente ed educativa.

Per chi volesse cimentarsi nel gioco proposto dal Doodle, basta visitare la homepage di Google e sfidare la Luna in una partita che combina abilità e conoscenza astronomica. Un modo originale per imparare divertendosi e rendere omaggio alla maestosa danza celeste della Luna nel cielo notturno.

