Stasera la Luna della Neve domina il cielo

La seconda Luna Piena dell’anno farà la sua comparsa oggi 12 febbraio 2025, quasi alla vigilia di San Valentino. Conosciuta come “Luna della Neve“, questa Luna non è sempre visibile a febbraio (essendo il mese più breve può accadere che non ci sia il plenilunio) e la costellazione in cui appare può variare di anno in anno.

Quando osservare la Luna della Neve

La visibilità della Luna della Neve dipenderà dalla posizione geografica e dalle condizioni meteo. In generale, sarà possibile ammirarla stasera, ed apparirà piena anche domani sera. Per un’osservazione ottimale, gli esperti consigliano di allontanarsi dalle luci cittadine e cercare zone con minore inquinamento luminoso. Ciò non solo permetterà di vedere la luna con maggiore nitidezza, ma anche di individuare alcune stelle che rimarranno visibili nonostante la luminosità del nostro satellite naturale, come Regolo, la stella più brillante della costellazione del Leone.

Perché si chiama Luna della Neve?

Il nome “Luna della Neve” deriva dal fatto che febbraio è uno dei mesi più nevosi nell’emisfero settentrionale. Tuttavia, diverse culture hanno attribuito a questa Luna Piena nomi differenti nel corso della storia. Alcune tribù indigene del Nord America la chiamavano “Luna della Fame” a causa delle difficoltà di approvvigionamento alimentare durante questo periodo invernale. Gli Ojibwe, invece, la definivano “Luna dell’Orso”, poiché in questo mese le mamme orse danno alla luce i loro cuccioli.

Dall’altra parte dell’Atlantico, nel Regno Unito, Celti e Anglosassoni la chiamavano “Luna della Tempesta” o “Luna di Ghiaccio”, probabilmente a causa delle frequenti tempeste invernali.

In quale costellazione sarà la Luna?

La Luna della Neve sorge nella costellazione del Leone, che ospita Regolo, una delle stelle più luminose del cielo notturno. Regolo, conosciuto come “il Cuore del Leone“, è spesso considerata un segno dell’imminente arrivo della primavera, poiché si eleva progressivamente più in alto nel cielo ogni notte.

Non sempre la Luna della Neve appare nella stessa costellazione: in altri anni può sorgere nel Cancro o nel Sestante, una costellazione meno nota e non appartenente allo zodiaco.

