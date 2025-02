Panico in campo, arbitro colpito da malore durante la partita: la reazione dei calciatori 

MeteoWeb

“¡Enhorabuena a todos!” Con queste parole, il servizio di emergenza di Madrid ha voluto ringraziare i calciatori dell’Águilas de Moratalaz e del CD Alzola Halcones ‘A’ della categoria Preferente Aficionados, non per la loro performance sportiva, ma per il loro gesto eroico che ha salvato la vita dell’arbitro della partita. L’episodio è avvenuto pochi minuti dopo il fischio d’inizio dell’incontro, disputato nel polideportivo municipale di Moratalaz, a Madrid. Il direttore di gara, un giovane di 29 anni, si è improvvisamente accasciato al suolo a causa di un infarto. La reazione dei presenti è stata immediata: un calciatore di 19 anni ha iniziato a praticare un massaggio cardiaco, ricevendo subito il supporto degli altri giocatori e degli spettatori accorsi per prestare aiuto.

Grazie alla loro prontezza, il battito cardiaco dell’arbitro è stato mantenuto fino all’arrivo del personale del Samur, il servizio di emergenza di Madrid, che dispone di una base nelle vicinanze dell’impianto sportivo. L’uso tempestivo di un defibrillatore esterno semiautomatico (DESA) ha permesso di ripristinare il battito cardiaco e stabilizzare il giovane direttore di gara.

Le condizioni dell’arbitro

L’arbitro ha ripreso conoscenza ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Gregorio Marañón di Madrid, dove è stato ricoverato per ulteriori accertamenti. L’episodio ha messo in evidenza l’importanza della formazione in primo soccorso anche in ambito sportivo, dimostrando come una reazione tempestiva possa fare la differenza tra la vita e la morte.

L’eroico intervento dei calciatori è stato ampiamente lodato dalle autorità locali e dai servizi di emergenza, sottolineando ancora una volta il valore dello sport non solo come competizione, ma anche come strumento di solidarietà e umanità.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.