Papa Francesco, 14° giorno di ricovero: le ultime notizie

MeteoWeb

La situazione di Papa Francesco, al suo 14° giorno di ricovero al Policlinico Gemelli per una polmonite bilaterale, “è stabile rispetto a quanto comunicato ieri sera“: il Pontefice “si è svegliato, ha fatto colazione e segue la terapia, sta facendo anche altre analisi”, sulle cui conclusioni dovrebbe esserci un nuovo aggiornamento medico nel pomeriggio. È quanto riferiscono fonti vaticane. Non sono note altre visite ricevute dal Papa, che comunque “è al corrente di quello che avviene, in particolare delle iniziative di preghiera dei fedeli”. Le fonti spiegano anche che il Pontefice è sempre sottoposto all’ossigenoterapia e che “sta in poltrona“.

Le fonti vaticane rimandano alle valutazioni dei sanitari su possibili date sulla durata della degenza al Policlinico Gemelli e sulle tempistiche di uscita dalla “fase critica”, emersa dopo il ricovero del 14 febbraio scorso. Le stesse fonti aggiungo inoltre, che “l’umore del Papa resta buono”. Questa mattina, una nota della Santa Sede spiegava che “il Papa nella notte ha dormito bene” la notte scorsa.

Le fonti confermano che è stata annullata l’Udienza Giubilare di sabato, mentre non si conoscono le modalità dell’Angelus di domenica. Si attende il bollettino medico di questa sera per avere più dettagli in merito.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.