Paura nel mondo della tv, ex Iena colpito da malore improvviso: “sono rimasto paralizzato” | NOME e FOTO

L’ex inviato de “Le Iene” ed ex esponente del Movimento 5 Stelle, Dino Giarrusso, ha vissuto momenti di grande paura a causa di un malore improvviso che lo ha costretto al ricovero ospedaliero. A raccontarlo è stato lui stesso, con un post pubblicato sui suoi canali social. “Ieri sera mi sono sentito male, un malore improvviso molto potente, che mi ha letteralmente paralizzato e costretto a chiamare un’ambulanza che mi ha portato d’urgenza in ospedale per accertamenti. Vi rassicuro subito: non sto bene ma non ho nulla di grave, e benché dovrò fare analisi ulteriori nelle prossime settimane secondo gli esami fatti oggi si tratta solo di un malore passeggero. La ragione per cui vi racconto questo è che mi preme ribadire ancora una volta, quanto sia importante il sistema sanitario nazionale.

La sanità in Italia ha tanti problemi e difetti, ma certamente siamo dei privilegiati rispetto ai cittadini di altre nazioni, dove per un’emergenza come questa o sei ricco o rischi di lasciarci la pelle. Abbiamo il dovere di preservare la sanità pubblica, semplificarla, aumentare le risorse economiche a disposizione e soprattutto azzerare gli sprechi, dai quali quasi sempre dipendono le inefficienze. Viva la sanità pubblica per tutti!”.

