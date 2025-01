Lutto nel mondo dello sport, pallavolista colpito da malore improvviso: è morto in ospedale | NOME e DETTAGLI

MeteoWeb

Un grave lutto ha colpito la comunità sportiva di Vercelli. Edoardo Fiore, studente dell’Istituto Tecnico Industriale e palleggiatore della Vercelli Volley, si è spento questa mattina all’ospedale Sant’Andrea. Aveva solo 17 anni e un brillante futuro nello sport davanti a sé. Il giovane atleta era stato ricoverato in rianimazione alcuni giorni fa a causa di un malore improvviso che, inizialmente, sembrava riconducibile a un comune malanno di stagione. Le sue condizioni, però, sono peggiorate rapidamente fino al tragico epilogo di oggi. Nonostante i tentativi dei medici, Edoardo non si è mai ripreso.

La Vercelli Volley, squadra in cui militava nel campionato di Serie D, ha espresso profondo cordoglio per la sua scomparsa. “Oggi abbiamo perso un pezzo della nostra big family bianco-blu – ha scritto la società sui social -; il nostro Edo Fiore non ha portato a casa il risultato, questa partita era troppo grande per lui e si è spento. Non ci sono parole, possiamo solo stringerci attorno ai genitori in questo momento di immensa tristezza”.

Il cordoglio

La notizia ha scosso non solo il mondo della pallavolo locale, ma l’intera città, che si stringe attorno alla famiglia Fiore in un abbraccio collettivo di dolore e solidarietà. Edoardo era un giovane determinato, con una grande passione per il volley. In queste ore, sono tanti i messaggi di affetto e vicinanza che stanno arrivando alla famiglia e alla società sportiva. Il suo ricordo resterà vivo nei cuori di chi lo ha conosciuto e di tutti coloro che hanno condiviso con lui la passione per la pallavolo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.