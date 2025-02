Previsioni Meteo shock: temperature fuori scala, Italia investita dal primo respiro primaverile

MeteoWeb

L’inverno sembra cedere rapidamente il passo alla primavera con l’arrivo di un’alta pressione che, a partire dal 4 marzo, porterà condizioni meteorologiche decisamente più miti sull’Italia e su gran parte del continente europeo. Le temperature, in netto rialzo, si discosteranno sensibilmente dalle medie stagionali, regalando un assaggio anticipato della stagione primaverile. L’anticiclone, protagonista della settimana, favorirà un clima stabile e soleggiato su quasi tutta la Penisola, con valori termici diurni particolarmente elevati per il periodo. Le pianure interne e i fondovalle alpini vedranno massime comprese tra i 15 e i 18°C, mentre lungo le zone costiere, in particolare quelle tirreniche, il clima risulterà leggermente più fresco. In queste aree, la presenza di nebbie mattutine, tipiche di marzo, potrebbe attenuare temporaneamente la sensazione di tepore prima di lasciare spazio al sole.

L’effetto di questa configurazione atmosferica si farà sentire in modo più marcato nelle regioni centrali e settentrionali, dove l’anomalia termica sarà più evidente rispetto ai valori tipici di inizio marzo. Questo cambio di scenario rappresenta un vero e proprio stravolgimento rispetto alle settimane precedenti, caratterizzate da frequenti episodi di maltempo e temperature più rigide. Con l’espansione dell’anticiclone, le perturbazioni si vedranno costrette a transitare a latitudini più settentrionali, lasciando l’Italia in una fase di stabilità quasi totale.

Resta però da capire quanto potrà durare questa fase di clima mite. Secondo le attuali proiezioni meteorologiche, l’influenza dell’anticiclone potrebbe persistere almeno fino al 9 marzo. Tuttavia, alcuni modelli previsionali iniziano a delineare un possibile cambiamento a partire da quella data, con l’ingresso di una vasta saccatura da ovest. Se questa ipotesi dovesse concretizzarsi, il nostro Paese potrebbe trovarsi nuovamente alle prese con una fase perturbata, accompagnata da un calo delle temperature. Tuttavia, vista la distanza temporale, resta ancora un’incertezza significativa sull’evoluzione del quadro meteorologico nella seconda parte di marzo.

In caso di ritorno dell’instabilità, è improbabile che si assista a un nuovo brusco ritorno dell’inverno, ma piuttosto a un abbassamento termico più in linea con le medie stagionali, dopo l’anomalia calda della settimana precedente. Questo scenario riflette la tipica dinamicità atmosferica del mese di marzo, che spesso alterna fasi miti a repentini ritorni di condizioni più instabili.

