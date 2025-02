Proseguono i terremoti a Santorini: frane e crepe, il maltempo ostacola la fuga di residenti e turisti

MeteoWeb

Santorini, l’isola vulcanica greca celebre per i suoi panorami mozzafiato e il turismo di lusso, è stata scossa da centinaia di terremoti negli ultimi giorni, con scosse verificatesi a distanza di pochi minuti, fino a questa mattina. Le autorità hanno intensificato i piani di emergenza, temendo che questa attività sismica possa preludere a un sisma di maggiore entità.

Terremoti a Santorini, misure di sicurezza e piani di emergenza

Dalla domenica scorsa, squadre di soccorso dotate di cani da fiuto e droni sono state dispiegate sull’isola per monitorare la situazione. Inoltre, è stato vietato l’accesso a diverse aree costiere e le scuole sono state chiuse per tutta la settimana. Anche altre isole delle Cicladi hanno adottato misure simili, con la chiusura degli istituti scolastici e la sospensione di eventi pubblici.

La paura ha spinto migliaia di residenti e turisti ad abbandonare l’isola, con le compagnie di traghetti e le linee aeree commerciali che hanno incrementato le corse per far fronte all’aumento della domanda. Tuttavia, il maltempo ha ostacolato i collegamenti marittimi, causando disagi ai viaggiatori.

Attività sismica senza precedenti

Dalla fine della scorsa settimana, l’area tra Santorini e l’isola di Amorgos è stata interessata da una serie di scosse di magnitudo compresa tra 3 e 5. Nonostante non siano stati registrati feriti o danni ingenti, sono stati segnalati limitati smottamenti e crepe in edifici più antichi.

Giorgos Hatzimarkos, governatore dell’Egeo sudorientale, ha confermato che il gestore elettrico nazionale ha inviato personale e attrezzature per affrontare eventuali interruzioni di corrente. Parallelamente, il Ministero della Governance Digitale ha collaborato con i fornitori di telecomunicazioni per garantire un piano di emergenza in caso di interruzione delle reti di comunicazione.

Scienza e incertezza: il dilemma della “previsione” sismica

Greci e turisti si chiedono se questa ondata di terremoti possa preludere a un evento catastrofico. Tuttavia, la scienza non è in grado di prevedere con certezza l’evoluzione dell’attività sismica. Gli esperti non possono ancora stabilire se si tratti del preludio a un sisma più grande o di uno sciame sismico destinato a perdurare per settimane o mesi senza ulteriori aggravamenti.

La Grecia è una delle regioni a più alta attività sismica del pianeta, ma la frequenza di questi eventi a Santorini rappresenta un’anomalia.

Vulcani e terremoti, fenomeni distinti

Un ulteriore elemento di preoccupazione è l’attività vulcanica dell’isola. La scorsa settimana, i sensori hanno rilevato un aumento dell’attività nella caldera sommersa di Santorini. Tuttavia, gli scienziati hanno escluso una correlazione diretta tra il fenomeno vulcanico e la sequenza sismica in atto. Inoltre, si ritiene improbabile che i terremoti possano innescare un’eruzione dei due vulcani presenti nell’area.

Terremoti a Santorini, vigilanza e preparazione

In attesa di ulteriori sviluppi, il governo greco resta in stato di massima allerta. Il primo ministro Kyriakos Mitsotakis ha convocato un incontro d’emergenza con il Ministero della Protezione Civile per discutere la situazione. Nel frattempo, le autorità locali e la popolazione continuano a prepararsi al peggio, nella speranza che la natura non riservi sorprese.

