È ancora in corso lo sciame sismico che, dalla prima scossa delle 8:03 di questa mattina, sta interessando l’area dei Campi Flegrei. Come comunicato dall’Osservatorio Vesuviano, al momento sono stati rilevati in via preliminare 73 terremoti di magnitudo compresa tra 0 e 3.1. Sono stati 21 gli eventi sismici di magnitudo superiore a 1.

