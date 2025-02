Sciame sismico nei Campi Flegrei, INGV: “oltre 60 scosse”

MeteoWeb

Dalle ore 08:03 di oggi, 5 febbraio 2025, è in corso uno sciame sismico nell’area Campi Flegrei. Fino alle ore 12:05 sono stati rilevati in via preliminare 63 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 e una magnitudo massima Md = 3.1 ± 0.3: è quanto riporta l’INGV nell’ultimo aggiornamento. Nella mappa in alto sono riportate le localizzazioni degli eventi con magnitudo Md ≥ 1.0.

“Sono state scosse intense che hanno destato preoccupazione nella comunità, ma dall’analisi del territorio non risultano danni, mentre nelle scuole, come da protocollo, gli alunni sono usciti dalle classi per poi rientrare, una volta finita la serie di eventi sismici“: è quanto ha dichiarato all’Adnkronos il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, in merito allo sciame sismico. “Le campagne di prevenzione messe in atto sul fenomeno bradisismico hanno portato la comunità ad affrontare le scosse con una maggiore razionalità“, ha evidenziato il primo cittadino. “Si deve ora accelerare sull’inizio dei cantieri per la messa in sicurezza delle opere pubbliche. E si deve accelerare anche sui fabbricati privati, quindi servono i fondi destinati alla comunità dei Campi Flegrei per rendere resilienti sia il patrimonio pubblico che quello privato“.

