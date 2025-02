Scioglimento dei ghiacciai e acqua dolce: un futuro sempre più incerto

MeteoWeb

Secondo nuove scoperte, effettuate grazie ad uno studio internazionale che ha coinvolto 35 team di ricerca, i ghiacciai hanno perso in media 273 miliardi di tonnellate di ghiaccio all’anno dal 2000, ma nascosto in questa media si è verificato un aumento allarmante negli ultimi 10 anni. Nel 2000, i ghiacciai, escludendo le calotte glaciali continentali della Groenlandia e dell’Antartide, si estendevano su 705.221 km quadrati e contenevano circa 121.728 miliardi di tonnellate di ghiaccio.

Negli ultimi due decenni hanno perso circa il 5% del loro volume totale, con perdite regionali che vanno dal 2% nelle isole Antartiche e subantartiche al 39% nell’Europa centrale. Ciò corrisponde a una perdita annuale di 273 miliardi di tonnellate di ghiaccio. Tuttavia, la quantità di ghiaccio persa è aumentata del 36% nella seconda metà del periodo di studio (2012-2023) rispetto alla prima metà dello studio (2000-2011).

La perdita di massa dei ghiacciai durante l’intero periodo di studio è stata superiore del 18% rispetto a quella della calotta glaciale della Groenlandia e più del doppio rispetto a quella della calotta glaciale antartica.

Il bilancio di massa dei ghiacciai

La ricerca, pubblicata oggi su Nature, è stata condotta nell’ambito del Glacier Mass Balance Intercomparison Exercise, o Glambie in breve. Glambie è un’importante iniziativa di ricerca coordinata dal World Glacier Monitoring Service (WGMS) ospitato presso l’Università di Zurigo, in collaborazione con l’Università di Edimburgo e Earthwave Ltd, volta a generare una stima comunitaria della perdita di massa dei ghiacciai a livello globale.

Il team ha coordinato la compilazione, la standardizzazione e l’analisi di diversi dati da misurazioni sul campo e da una vasta gamma di diversi tipi di missioni satellitari ottiche, radar, laser e gravimetriche. Le osservazioni satellitari includevano quelle delle missioni Terra/ASTER e ICESat-2 statunitensi, GRACE statunitense-tedesca, TanDEM-X tedesca e CryoSat dell’ESA, tra le altre.

Combinando diversi tipi di dati provenienti da queste molteplici fonti, Glambie ha prodotto una serie temporale annuale della variazione della massa dei ghiacciai per tutte le regioni glaciali del mondo dal 2000 al 2023.

“Abbiamo raccolto 233 stime del cambiamento di massa dei ghiacciai regionali da circa 450 collaboratori di dati organizzati in 35 team di ricerca“, ha spiegato Michael Zemp, che ha co-diretto lo studio. “Traendo vantaggio dai diversi metodi di osservazione, Glambie non solo fornisce nuove intuizioni sulle tendenze regionali e sulla variabilità annuale, ma potremmo anche identificare differenze tra i metodi di osservazione. Ciò significa che possiamo fornire una nuova base di osservazione per studi futuri sull’impatto dello scioglimento dei ghiacciai sulla disponibilità di acqua regionale e sull’innalzamento del livello del mare globale“.

Livia Jakob, che ha ospitato un grande workshop presso Earthwave a Edimburgo per discutere le scoperte con tutti i partecipanti, ha osservato: “Riunire così tanti team di ricerca diversi da tutto il mondo in uno sforzo congiunto per aumentare la nostra comprensione e certezza della perdita di ghiaccio dei ghiacciai è stato estremamente prezioso. Questa iniziativa ha anche promosso un più forte senso di collaborazione all’interno della comunità“.

Impatti sulle risorse regionali di acqua dolce e sul livello globale del mare

Tra il 2000 e il 2023, i ghiacciai hanno perso complessivamente 6.542 miliardi di tonnellate di ghiaccio, contribuendo per 18 mm all’innalzamento globale del livello del mare. In media, i ghiacciai hanno perso 273 miliardi di tonnellate di ghiaccio all’anno, equivalenti a un innalzamento annuale del livello del mare di 0,75 mm.

Il tasso di perdita di ghiaccio dei ghiacciai è aumentato in modo significativo, passando da 231 miliardi di tonnellate all’anno nella prima metà del periodo di studio a 314 miliardi di tonnellate all’anno nella seconda metà.

Oggi i ghiacciai sono classificati come il secondo fattore più importante per l’innalzamento del livello del mare a livello globale, dopo l’espansione termica correlata al riscaldamento degli oceani. Superano i contributi della calotta glaciale della Groenlandia, della calotta glaciale antartica e dei cambiamenti nell’accumulo di acqua sulla terraferma. Oltre all’innalzamento del livello del mare, lo scioglimento dei ghiacciai comporta una notevole perdita di risorse regionali di acqua dolce.

“Per mettere tutto questo in prospettiva, i 273 miliardi di tonnellate di ghiaccio persi ogni anno equivalgono a ciò che l’intera popolazione mondiale consuma in 30 anni, ipotizzando 3 litri a persona al giorno“, ha osservato il glaciologo Prof. Zemp.

La glaciologa dell’UZH Inés Dussaillant, coinvolta nelle analisi Glambie, ha aggiunto: “I ghiacciai sono risorse vitali di acqua dolce, soprattutto per le comunità locali dell’Asia centrale e delle Ande centrali, dove i ghiacciai dominano il deflusso durante le stagioni calde e secche. Ma quando si parla di innalzamento del livello del mare, le regioni artiche e antartiche, con le loro aree glaciali molto più grandi, sono i protagonisti principali. Tuttavia, quasi un quarto del contributo dei ghiacciai all’innalzamento del livello del mare ha origine dall’Alaska“.

Noel Gourmelen, che ha co-diretto lo studio, ha affermato: “La ricerca è il risultato di sforzi costanti da parte della comunità e delle agenzie spaziali nel corso di molti anni, per sfruttare una varietà di satelliti che inizialmente non erano stati progettati specificamente per il compito di monitorare i ghiacciai a livello globale. Questa eredità sta già producendo un impatto con missioni satellitari progettate per consentire il monitoraggio operativo della futura evoluzione dei ghiacciai, come la missione europea Copernicus CRISTAL che si basa sull’eredità del CryoSat dell’ESA“.

La ricerca è stata finanziata principalmente dall’elemento Science for Society del programma FutureEO dell’ESA, con ulteriore supporto da parte dell’International Association for Cryospheric Sciences e di vari partner istituzionali. È stata condotta dal team Glambie sotto la guida del WGMS e dell’Università di Edimburgo, in collaborazione con Earthwave Ltd. e oltre 30 altri team di ricerca provenienti da tutto il mondo.

Stephen Plummer, scienziato delle applicazioni di osservazione della Terra dell’ESA, ha affermato: “Siamo molto orgogliosi di supportare questa ricerca fondamentale attraverso il nostro elemento del programma ESA Science for Society, poiché riunisce, per la prima volta, più stime della perdita di massa dei ghiacciai da diversi satelliti e osservazioni in situ attraverso un approccio guidato dalla comunità. Queste scoperte non sono solo cruciali per far progredire la nostra comprensione scientifica dei cambiamenti dei ghiacciai globali, ma forniscono anche una preziosa base di partenza per aiutare le regioni ad affrontare le sfide della gestione delle scarse risorse di acqua dolce e contribuire allo sviluppo di efficaci strategie di mitigazione per combattere l’innalzamento del livello del mare“.

In particolare, lo studio segna un’importante pietra miliare nella preparazione dell’Anno internazionale per la preservazione dei ghiacciai e del Decennio di azione per le scienze criosferiche (2025-2034) delle Nazioni Unite.

