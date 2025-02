Scontro spaziale: Elon Musk insulta astronauta, la replica lo mette a tappeto

MeteoWeb

Il fondatore di SpaceX, Elon Musk, non ha usato mezzi termini in un acceso scambio sui social con l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea Andreas Mogensen. Lo scontro riguarda le circostanze della permanenza prolungata degli astronauti della NASA Sunita Williams e Butch Wilmore nel laboratorio orbitante. Il duo doveva rimanere sulla Stazione Spaziale Internazionale solo per una settimana a partire dallo scorso giugno, ma il viaggio è stato prolungato a seguito di problemi con la capsula Starliner della Boeing.

Sebbene Williams e Wilmore abbiano ripetutamente affermato di non sentirsi bloccati e abbandonati, Musk ha colto l’occasione per lanciare frecciatine all’amministrazione Biden. In un’intervista con il presidente Donald Trump questa settimana, ha dichiarato a Fox News che erano stati “lasciati lì per motivi politici“.

Una clip dello scambio pubblicata sulla piattaforma social X di Musk ha attirato l’attenzione di Mogensen, che è stato comandante della Stazione Spaziale per l’Expedition 70 nel 2023: “Che bugia. E da qualcuno che si lamenta della mancanza di onestà dei media mainstream“, ha affermato l’astronauta.

Il suo post ha suscitato l’ira del co-fondatore di Tesla, che ha deciso che la risposta migliore era insultare Mogensen: “Sei completamente ritardato“, ha scritto Musk. “SpaceX avrebbe potuto riportarli indietro diversi mesi fa. L’ho offerto direttamente all’amministrazione Biden e loro hanno rifiutato. Il ritorno è stato posticipato per motivi politici. Idiota“.

In un post separato in risposta alla clip, Musk ha nuovamente affermato che SpaceX avrebbe potuto riportare gli astronauti l’anno scorso, “ma Biden ha posticipato il ritorno oltre la data dell’insediamento“.

Mogensen, tuttavia, non ha preso sottogamba la risposta furibonda del miliardario. Innanzitutto, ha affermato di ammirare da tempo ciò che Musk ha realizzato, in particolare SpaceX e Tesla: “Sai bene quanto me che Butch e Suni stanno tornando con Crew-9, come da programma da settembre scorso. Anche adesso, non stai mandando una navicella di soccorso per riportarli a casa. Torneranno sulla capsula Dragon che è sulla ISS da settembre scorso“, ha continuato Mogensen.

Le accuse di motivazioni politiche sono attualmente prive di fondamento. Lo sforzo di riportare Williams e Wilmore sulla Terra ha richiesto mesi. Ad agosto, la NASA aveva dichiarato che sarebbero tornata a febbraio con una capsula SpaceX, prima che venisse annunciato un ritardo a fine anno. Il cambiamento, ha affermato l’agenzia, ha dato sia ai team SpaceX che NASA il tempo di completare l’elaborazione su una nuova capsula Dragon che sarebbe dovuta arrivare alla struttura di elaborazione dell’azienda all’inizio di gennaio.

Di recente, la NASA ha dichiarato che potrebbe riportare Williams e Wilmore un po’ prima del previsto, ma su una capsula Dragon precedentemente utilizzata. Tale cambiamento darà a SpaceX il tempo di completare la costruzione degli interni del nuovo veicolo spaziale e di svolgere le attività di integrazione finali.

“Dopo l’arrivo di Crew-10 alla Stazione Spaziale, Crew-9 aiuterà l’equipaggio appena arrivato a familiarizzare con la ricerca in corso e con il lavoro di manutenzione della Stazione, il che supporta una transizione più sicura delle operazioni a bordo del complesso orbitale“, ha spiegato la NASA. “Dopo il passaggio di consegne, la NASA e SpaceX si prepareranno a riportare sulla Terra gli astronauti della NASA Nick Hague, Suni Williams e Butch Wilmore, insieme al cosmonauta di Roscosmos Aleksandr Gorbunov a bordo dell’equipaggio 9, in attesa delle condizioni meteorologiche nei siti di ammaraggio al largo della costa della Florida“. La NASA punta al 12 marzo per il lancio del Crew-10.

