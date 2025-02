Scoperto importante giacimento di rame e oro: il progetto supera le aspettative

MeteoWeb

La società australiana AusQuest Limited ha confermato lunedì la scoperta di un importante giacimento di porfido di rame e oro nel dipartimento peruviano di Arequipa (sud), dove sta portando avanti il progetto minerario di Cangallo. “L’ultimo lotto di analisi ha superato le nostre aspettative e ha confermato Cangallo come una significativa scoperta di porfido di rame e oro in Perù”, ha dichiarato al quotidiano locale.

Il porfido cupro-dorato è un tipo di giacimento minerale caratterizzato dalla presenza di grandi volumi di roccia ignea intrusiva con disseminazioni di rame, oro e, in alcuni casi, molibdeno. Il progetto di esplorazione e sfruttamento minerario di Cangallo si trova ad Arequipa, a circa 25 chilometri dalla città di Chala ea 10 chilometri dalla costa. Secondo Drew, Cangallo ha “un notevole potenziale di crescita”. La società spera che ulteriori trivellazioni esplorative portino alla scoperta di altri minerali, come rame e oro, in prossimità della superficie.

