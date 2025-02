Siccità: gli Emirati Arabi Uniti si affidano all’intelligenza artificiale per l’agognata pioggia

MeteoWeb

In un hotel di lusso i massimi esperti stanno discutendo un nuovo approccio per un problema secolare: come fare piovere negli Emirati Arabi Uniti, il ricco stato del Golfo che sorge in uno dei deserti più grandi del mondo. Decenni di lavoro e milioni di dollari sono stati investiti per alleviare l’incessante siccità negli Emirati Arabi Uniti, ricchi di petrolio, la cui popolazione, composta per lo più da espatriati, continua a crescere incurante del clima secco e ostile e del caldo torrido estivo. Nonostante gli sforzi degli Emirati Arabi Uniti, le precipitazioni restano rare.

Durante l’International Rain Enhancement Forum tenutosi ad Abu Dhabi, i funzionari hanno espresso una nuova speranza: sfruttare l’intelligenza artificiale per estrarre più umidità da cieli spesso senza nuvole. Tra le iniziative vi è un sistema di intelligenza artificiale per migliorare l’inseminazione delle nuvole (cloud seeding), ovvero la pratica di utilizzare aerei per spargere sostanze chimiche nelle nuvole per aumentare la pioggia.

Il sistema “è praticamente finito“, ha affermato Luca Delle Monache, vicedirettore del Center for Western Weather and Water Extremes presso lo Scripps Institution of Oceanography dell’Università della California a San Diego. “Stiamo dando gli ultimi ritocchi“. Tuttavia, Delle Monache ha ammesso che l’intelligenza artificiale non è una “soluzione miracolosa” per gli Emirati Arabi Uniti, che come altri Paesi perseguono l’inseminazione delle nuvole da decenni. L’inseminazione delle nuvole funziona aumentando le dimensioni delle goccioline, che poi cadono sotto forma di pioggia. Si stima che aumenti le precipitazioni del 10-15%, ha detto Delle Monache. Funziona però solo con certi tipi di nubi cumuliformi e gonfie, e può addirittura impedire la pioggia se non viene utilizzato correttamente. “Devi farlo nel posto giusto al momento giusto. Ecco perché utilizziamo l’intelligenza artificiale“, ha aggiunto.

Il progetto triennale, finanziato con 1,5 milioni di dollari dal programma di potenziamento delle precipitazioni degli Emirati Arabi Uniti, inserisce dati satellitari, radar e meteorologici in un algoritmo che prevede dove si formeranno le nubi propizie nelle successive 6 ore.

Promette di fare progredire il metodo attuale in cui i voli di inseminazione delle nuvole sono diretti da esperti che studiano le immagini satellitari. Ogni anno negli Emirati Arabi Uniti si verificano centinaia di voli di questo tipo.

Con solo circa 100 millimetri di pioggia all’anno, i quasi 10 milioni di abitanti degli Emirati Arabi Uniti dipendono principalmente dall’acqua desalinizzata, distribuita da impianti che producono circa il 14% dell’acqua totale mondiale, secondo i dati ufficiali.

La popolazione è composta per il 90% da stranieri ed è aumentata di quasi 30 volte dalla fondazione degli Emirati Arabi Uniti nel 1971. La popolazione è concentrata nelle grandi città di Dubai, Abu Dhabi e Sharjah, rifugi costieri dal vasto entroterra del deserto arabo. Tuttavia, il Paese ha bisogno di acque sotterranee, rifornite dalla pioggia e favorite da una serie di dighe, per l’agricoltura e l’industria.

Sebbene i funzionari degli Emirati Arabi Uniti affermino che la pioggia è aumentata, gli acquazzoni restano insoliti. La pioggia, anche quella artificiale, è abbastanza esotica da essere un’attrazione per il tempo libero: nella Raining Street di Dubai, i visitatori pagano 300 dirham (81 dollari) per camminare sotto una pioggerellina finta. Ordinare preghiere per chiedere la pioggia è una pratica consolidata delle famiglie regnanti del Golfo.

L’eccezione memorabile si è verificata lo scorso aprile, quando le piogge più intense mai registrate hanno bloccato il principale scalo aereo internazionale di Dubai e allagato le strade, paralizzando la città per giorni.

Alla ricerca di soluzioni, gli Emirati Arabi Uniti nel 2017 hanno iniziato a tenere il forum sulle precipitazioni, che ha ormai registrato 7 edizioni. Il Rain Enhancement Program ha distribuito 22,5 milioni di dollari in sovvenzioni in un decennio. “Per quanto riguarda l’inseminazione delle nuvole, questo programma è il migliore al mondo“, ha affermato Delle Monache al forum, tenutosi nei pressi del palazzo presidenziale e accanto alla sede centrale dell’ADNOC, la compagnia petrolifera statale. “È un’area di nicchia nella scienza atmosferica. Ci sono pochi esperti al mondo e sono praticamente tutti qui ora“.

L’algoritmo del suo team non è stato l’unico utilizzo dell’intelligenza artificiale in discussione. Marouane Temimi, professore associato presso lo Stevens Institute of Technology nel New Jersey, ha illustrato un sistema sviluppato negli Stati Uniti che sfrutta l’apprendimento automatico per tracciare in tempo reale il percorso e l’impatto delle tempeste. Tuttavia, Temimi, come Delle Monache, è cauto riguardo alle soluzioni di intelligenza artificiale, avvertendo che vi sono dei limiti evidenti.

La mancanza di dati dettagliati sulla composizione delle nubi, un problema comune dato il costo elevato delle apparecchiature di monitoraggio, ostacola previsioni accurate anche con l’intelligenza artificiale, ha affermato Temimi. “Direi che c’è ancora del lavoro da fare, semplicemente perché abbiamo dati, ma non abbastanza per addestrare correttamente i modelli“, ha detto all’AFP.

L’entusiasmo per l’intelligenza artificiale è stato attenuato anche da Loic Fauchon, presidente del Consiglio mondiale dell’acqua, che riunisce organizzazioni governative, commerciali, ONU e di altro tipo. “State attenti. Cercate di trovare il giusto equilibrio tra intelligenza artificiale e intelligenza umana“, ha detto alla conferenza.

