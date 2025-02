Sicurezza a Roccaraso: la richiesta di un’ambulanza fissa per l’emergenza soccorsi

MeteoWeb

“La nostra associazione ribadisce il motivo per il quale ha monitorato con Francesco Emilio Borrelli“ deputato Avs “e continua a monitorare la situazione di Roccaraso: l’esigenza di un mezzo di soccorso in pianta stabile in località ‘Ombrellone’ a Roccaraso. Cara Asl Avezzano Sulmona l’Aquila, crediamo fermamente che una singola ambulanza medicalizzata per un territorio che comprende circa 7 comuni e con una affluenza giornaliera di 10.000 persone sia davvero poco”. A evidenziarlo è l’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate sulla sua pagina Facebook.

“Si prendano i dovuti provvedimenti per garantire la sicurezza e la salute della collettività considerando anche che in mezzo a tante persone responsabili qualche ‘testa calda’ c’è sempre”, conclude Nti, postando un video di cadute sulla neve causa slittini lanciati a tutta velocità. “A tutti i turisti giornalieri: rispetto per la natura, civiltà, responsabilità per sé e per gli altri – è l’appello – Le immagini parlano da sole”.

