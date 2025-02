Strage di gatti: trovato un quarto micio morto vicino al torrente Furba

MeteoWeb

“Dopo i tre gatti uccisi (uno decapitato) e gettati nel tombino nelle scorse ore è stato rinvenuto un quarto gatto morto. Questa volta il micio è stato rinvenuto nel greto del torrente Furba nella frazione di Seano. Il gatto recuperato è stato poi inviato all’istituto zooprofilattico di Firenze per la ricognizione cadaverica. Questo gatto”, scrivono gli animalisti dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente, “presenta segni evidenti di un trauma forse a sugito di un forte colpo subito sulla testa. Dopo il ritrovamento dei primi tre gatti barbaramente uccisi non escludiamo a priori che anche questo micio possa essere vittima della stessa mano, anche se per poter dare risposte certe bisogna attendere gli esiti dell’autopsia”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.