Studente colpito da malore sul bus: l’autista eroe gli salva la vita

MeteoWeb

Lo studente sviene sul bus di linea e l’autista mette in sicurezza il mezzo e gli altri passeggeri per soccorrerlo in attesa dell’arrivo del 118. E’ accaduto a San Miniato (Pisa) il 19 febbraio e oggi il presidente di Autolinee Toscane, il gestore unico del trasporto pubblico locale toscano, Gianni Bechelli, ha ringraziato l’autista, Francesco Auletta della sede di Pisa, “perché si è comportato con grande professionalità e grande prontezza, ma soprattutto con grande senso di umanità”. Il conducente del veicolo è stato aiutato durante il soccorso da una pattuglia della guardia di finanza che si trovava nelle vicinanze. “Erano circa le 13,50 – racconta l’autista – e stavo arrivando col bus in via Catena con gli studenti fatti salire in piazza Eufemi a San Miniato”, “nella discesa uno studente ha avuto un malore e si è accucciato sul pavimento del bus. Ho accostato immediatamente e aperto tutte le porte per avere più aria possibile, ho fatto scendere i ragazzi in sicurezza sul lato destro della strada per avere spazio per porre i primi soccorsi al ragazzo che era incosciente e nel frattempo mi sono messo in contatto con il 112 che ha subito inviato un’ambulanza”.

Tutto si è svolto in pochi minuti, poi lo studente è stato preso in carico dal personale del 118 e l’autobus ha ripreso il servizio. “Come azienda – ha concluso Bechelli – vogliamo ringraziare anche la Guardia di finanza che subito si è messa a disposizione per aiutare il ragazzo, l’autista ed i nostri utenti. Credo che anche questo fatto dimostri il grande valore dei lavoratori che, come i nostri autisti, contribuiscono a un servizio a vantaggio di tutta la comunità come il trasporto locale”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.