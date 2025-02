Sfere luminose, porte che sbattono, rumori inquietanti: svelato il mistero delle “lanterne fantasma” di Summerville

MeteoWeb

Per decenni, la cittadina di Summerville, in Carolina del Sud (USA), è stata al centro di un mistero affascinante: la comparsa di strane sfere luminose. Questi fenomeni, osservati spesso nei pressi di vecchie linee ferroviarie, hanno alimentato leggende locali e racconti soprannaturali. Tuttavia, una nuova ricerca scientifica potrebbe finalmente aver svelato il mistero.

Le lanterne fantasma, una leggenda antica

Queste “sfere fantasma” sono descritte come piccole “lanterne”, prevalentemente di colore blu o verde, che fluttuano sopra Sheep Island Road, un tratto di strada che un tempo ospitava una ferrovia. Le prime testimonianze documentate risalgono alla metà del XX secolo, ma si presume che il fenomeno sia molto più antico. Le storie tramandate parlano di una donna che, dopo aver perso il marito in un incidente ferroviario, vaga con una lanterna in mano alla ricerca della sua anima perduta. Oltre alle luci misteriose, i residenti hanno segnalato altri eventi inspiegabili: auto che tremano, porte che sbattono da sole, sussurri inquietanti e animali visibilmente spaventati.

L’ipotesi sismica

La scienziata Susan Hough, sismologa dello U.S. Geological Survey (USGS), ha studiato a fondo il fenomeno e ha proposto una spiegazione scientifica. Secondo la sua ricerca, pubblicata su Seismological Research Letters, queste lanterne fantasma potrebbero essere un esempio di un raro fenomeno geologico noto come “luci telluriche“.

Le luci telluriche sono manifestazioni luminose che possono verificarsi prima, durante o immediatamente dopo un sisma. Anche se non esistono ancora prove scientifiche sistematiche del fenomeno, numerosi racconti aneddotici nel corso degli anni ne hanno descritto la presenza in diverse parti del mondo. Una delle teorie più accreditate suggerisce che queste luci derivino da gas sotterranei, come il metano e il radon, che fuoriescono dal terreno a seguito di un’attività sismica. Una scintilla generata da elettricità statica o dallo sfregamento di rocce potrebbe innescare il fenomeno luminoso.

Un legame con la sismicità locale?

Summerville e le sue aree circostanti sono note per la presenza di faglie geologiche attive. Nel 1959, un terremoto magnitudo 4.4 fu registrato a soli 4 km dalla zona dove le luci vengono più frequentemente avvistate. Nei mesi successivi, nel 1960, furono segnalati altri 2 sismi minori. È possibile che anche terremoti di magnitudo troppo bassa per essere percepiti abbiano continuato a verificarsi, contribuendo alla manifestazione delle luci.

Oltre alle sfere luminose, la sismicità locale potrebbe spiegare anche altri fenomeni paranormali riportati dai testimoni. Vibrazioni improvvise delle automobili, porte che si aprono o chiudono da sole e oggetti che si muovono senza apparente motivo potrebbero essere il risultato di micro-terremoti non registrati. Anche il comportamento agitato di uccelli e animali potrebbe essere riconducibile alla loro capacità di percepire le onde sismiche prima degli esseri umani.

Il ruolo delle vecchie ferrovie

Un altro elemento che rafforza la teoria delle luci telluriche è la presenza di vecchie infrastrutture ferroviarie nella zona degli avvistamenti. Secondo Hough, la presenza di binari in acciaio e cumuli di rottami metallici potrebbe fornire il meccanismo per la generazione di scintille durante un evento sismico. Ciò potrebbe spiegare perché fenomeni simili sono stati osservati anche in altre aree con ferrovie dismesse.

Prove future e implicazioni scientifiche

Sebbene l’ipotesi delle luci telluriche sia ancora speculativa, Hough suggerisce che potrebbe essere testata attraverso la misurazione delle emissioni di gas dal terreno nei punti in cui le luci vengono osservate. Inoltre, l’uso di sensori sismici potrebbe rilevare l’attività delle faglie sotterranee e confermare eventuali correlazioni tra i terremoti e le apparizioni luminose.

Se confermata, questa scoperta potrebbe avere implicazioni importanti per la comprensione della geologia dell’America orientale, dove i dati sui terremoti e sulle faglie attive sono ancora limitati.

Il caso delle sfere luminose, scienza e mistero si incontrano

Il caso delle sfere luminose di Summerville dimostra come la scienza possa offrire spiegazioni razionali anche per fenomeni che per lungo tempo sono stati considerati soprannaturali. Sebbene il mistero non sia ancora del tutto risolto, questa ricerca apre nuove prospettive per l’indagine sui fenomeni luminosi legati ai terremoti.

