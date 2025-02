Una task force sulla declassificazione dei segreti federali: 11 settembre, assassinii, origini del COVID-19 e UFO

MeteoWeb

La Commissione per la Supervisione della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha annunciato martedì che i deputato repubblicano della Florida, Anna Paulina Luna, guiderà una nuova task force incaricato di declassificare segreti federali, inclusi quelli relativi agli omicidi dell’ex presidente John F. Kennedy, di Martin Luther King Jr. e di Robert F. Kennedy. La Task Force sulla Declassificazione dei Segreti Federali avrà il compito di “esaminare la declassificazione di materiali di interesse pubblico”, come specificato in un comunicato stampa. Questa iniziativa segue l’ordine esecutivo dell’ex presidente Donald Trump che chiedeva un piano per il rilascio dei documenti riguardanti i tre omicidi.

“Il governo federale ha nascosto informazioni agli americani per decenni”, ha dichiarato la deputata Luna in una nota. “Abbiamo trascorso anni cercando informazioni sugli omicidi del presidente Kennedy, del senatore Kennedy, del reverendo King e su altri segreti governativi senza successo.”

“È tempo di dare agli americani le risposte che meritano, ed è per questo che sono onorata di guidare questo task force bipartisan che ricerca verità e trasparenza”, ha aggiunto. “Indagheremo anche sugli UAP/USO, sulla lista dei clienti di Epstein, sulle origini del COVID-19 e sui file dell’11 settembre.”

Le reazioni

Anche il presidente della Commissione per la Supervisione, il repubblicano James Comer del Kentucky, ha espresso il proprio sostegno all’iniziativa. “Per troppo tempo, il governo federale ha mantenuto classificata un’enorme quantità di informazioni di pubblico interesse e il popolo americano chiede maggiore trasparenza”, ha scritto Comer in una dichiarazione. “Questa segretezza ha alimentato la sfiducia nelle nostre istituzioni.”

“La Task Force si baserà sugli sforzi dell’amministrazione Trump per declassificare documenti di importanza nazionale e garantire che gli americani ottengano le risposte che meritano”, ha aggiunto Comer. “Il deputato Luna è determinato a far luce sulla verità e a porre fine all’era della segretezza.”

L’ordine esecutivo di Trump prevedeva la creazione di un piano per il rilascio dei documenti entro il 9 marzo. “E sebbene nessuna legge del Congresso richieda la pubblicazione di informazioni relative agli omicidi del senatore Robert F. Kennedy e del reverendo Martin Luther King Jr., ho determinato che il rilascio di tutti i documenti in possesso del governo federale riguardanti ciascuno di questi omicidi è anch’esso nell’interesse pubblico”, si legge nell’ordine esecutivo. Questa iniziativa potrebbe segnare una svolta significativa nella trasparenza del governo e nella comprensione di alcuni degli eventi più controversi della storia americana.

La task force sulla declassificazione dei segreti federali

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.