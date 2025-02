Tempesta di neve a Erevan: posticipata la finale di Supercoppa Pyunik-Ararat Armenia

MeteoWeb

La finale della Supercoppa d’Armenia tra Pyunik e Ararat-Armenia, prevista per oggi giovedì 20 febbraio 2025, è stata ufficialmente rinviata a causa delle intense nevicate che hanno colpito Erevan. Nonostante gli sforzi del personale di manutenzione dello Stadio Repubblicano, che ha lavorato incessantemente per rendere il campo agibile, la forte nevicata ha rapidamente ricoperto il terreno di gioco, rendendo impossibile lo svolgimento del match.

“Annunciamo che la partita della Supercoppa Hakob Tonoyan non avrà luogo. Lo staff della Federcalcio armena, dello Stadio Repubblicano e dell’Accademia del Calcio ha fatto tutto il possibile per preparare l’impianto, ma a causa delle intense nevicate e delle condizioni meteo sfavorevoli, la disputa dell’incontro è diventata impossibile”, ha dichiarato la Federcalcio armena in un comunicato ufficiale. Al momento non è stata ancora fissata una nuova data per la partita, ma si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.

