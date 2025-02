Terremoti Egeo, Turchia: Erdogan chiede di prepararsi a emergenze

MeteoWeb

Il Presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha invitato a prepararsi a potenziali emergenze a Istanbul e in altre province occidentali a causa dell’aumento del numero di terremoti nel Mar Egeo. “Le scosse che si sono verificate negli ultimi giorni sul lato greco del Mar Egeo ci ricordano ancora una volta il valore del nostro lavoro e che la preparazione ai terremoti è una questione estremamente importante per il nostro Paese. Vorrei esprimere l’opinione che le amministrazioni locali dovrebbero prestare a questo problema l’attenzione che merita e preparare le città che governano ai terremoti attraverso progetti di trasformazione urbana piuttosto che perseguire vantaggi politici”, ha detto Erdogan in un discorso alla nazione dopo una riunione di gabinetto. Non c’è altra scelta se non quella di rendere le città turche, soprattutto Istanbul, resistenti ai terremoti, ha aggiunto Erdogan.

Il Primo Ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha descritto le scosse che hanno colpito la zona turistica di Santorini come un fenomeno grave, ma ha esortato i residenti a mantenere la calma.

Più di 200 terremoti hanno scosso l’isola greca di Santorini e diverse isole Cicladi negli ultimi giorni, provocando un esodo verso la terraferma. Molte persone hanno trascorso la notte all’aperto in auto e tende, mentre migliaia di persone, tra turisti e residenti, stanno lasciando l’isola.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.