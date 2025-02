Terremoti Santorini, esperto: “rischio forte sisma nelle Cicladi”

MeteoWeb

Mentre i terremoti magnitudo 4 e 5 continuano a scuotere Santorini, rimane il rischio che si verifichi un forte sisma nella regione delle Cicladi: è quanto ha dichiarato il professore di sismologia Costas Papazachos al quotidiano greco Kathimerini. Papazachos, che sta monitorando la situazione a Santorini, ha spiegato che le nuove apparecchiature installate nella regione forniranno dati più chiari per perfezionare la comprensione scientifica dell’attività. Tuttavia, sulla base di dati storici e scientifici, ha rassicurato che è improbabile che queste scosse possano innescare un’eruzione vulcanica.

Terremoti a Santorini, rischio forte sisma

Papazachos ha descritto la sequenza sismica in corso come destinata a durare altre 2 o 3 settimane. Sebbene l’epicentro delle scosse si sia spostato a Nord/Est, verso Amorgos, le scosse hanno recentemente raggiunto magnitudo 4 e 5. Il professore ha affermato che l’attività sismica sta continuando in una direzione specifica. “La possibilità di un terremoto di grande entità nella più ampia regione delle Cicladi non può essere esclusa“, ha affermato.

Una sezione della faglia si è rotta, ha spiegato l’esperto, ma altre parti sono rimaste intatte, quindi c’è ancora la possibilità di un forte terremoto. “Quindi, non possiamo dire allo Stato e ai cittadini di dimenticare il grande terremoto. Non ci stiamo abbandonando a illusioni su ciò che diciamo; ci sforziamo di basare le nostre affermazioni su dati quantitativi. Ecco perché siamo molto cauti“.

Quando gli è stato chiesto del rischio di un’eruzione vulcanica, Papazachos ha sottolineato che non ci sono prove attuali che suggeriscano che sia imminente. Basandosi su esempi storici, ha osservato che il massiccio terremoto del 1956, durato oltre 30 secondi, non ha causato un’eruzione vulcanica.

Papazachos ha anche rassicurato la popolazione sul fatto che le infrastrutture di Santorini sono ben preparate per fronteggiare le scosse. Ha sottolineato che gli ingegneri della zona gli hanno assicurato che la maggior parte degli edifici sono strutturalmente solidi e sono stati costruiti per resistere a queste scosse. Si prevede che l’attività sismica continuerà, anche se il professore rimane cauto nelle sue previsioni.

