Terremoti Santorini, esperto: “lo sciame sismico proseguirà, speriamo in una de-escalation”

Continua lo sciame sismico che sta interessando l’isola di Santorini, nell’arcipelago delle Cicladi, da più di una settimana. I terremoti continuano ad avere come epicentro il braccio di mare tra l’isola di Santorini e quella di Amorgos. A causa dello sciame sismico, la nave da crociera Viking Star, che avrebbe aperto la stagione delle crociere nella celebre meta turistica, è stata costretta a cambiare itinerario, evitando così il sovraffollamento della funivia di Santorini, utilizzata dai passeggeri sbarcati per risalire le scogliere vulcaniche dell’isola. La nave da crociera, riporta l’emittente statale ERT, ha fatto rotta nel porto cretese di Souda, con i suoi 893 passeggeri.

Secondo il professore di sismologia presso l’Università Aristotele di Salonicco, Kostas Papazachos, le scosse sismiche a Santorini continueranno per settimane o addirittura mesi. Parlando con ERTNews, Papazachos ha spiegato che la sequenza continuerà e che tutti dovranno avere pazienza finché il fenomeno non si sarà completamente placato: “Quando diciamo che qualcosa durerà a lungo, creiamo nel mondo l’illusione che qualcosa cambierà di giorno in giorno. Che si tratti di una serie o di una sequenza precedente al terremoto, dura settimane, a volte persino mesi. È un messaggio spiacevole, ma è così. La sequenza continuerà. Poiché esiste un meccanismo specifico attraverso cui vengono creati, i terremoti sono episodici, cioè si verificano in gruppi“, ha spiegato l’esperto. “Entro 2 o 3 ore ci sarà un magnitudo 5, un 4, ecc., e poi passeranno 12-16 ore, la sequenza si calmerà e poi si verificheranno di nuovo alcuni terremoti“, ha sottolineato. “Ci vorranno settimane“, “non è qualcosa che cambierà all’improvviso domani“, ha aggiunto.

Alla domanda se sia possibile prevedere la situazione che prevarrà a Pasqua, Papazachos ha risposto: “In genere, non avvengono così spesso, per così tanto tempo. Tuttavia, dobbiamo dire che ci sono sequenze durate 2 e 3 mesi. Purtroppo a Santorini saremo in uno stato di “guardare e fare”. Ciò significa che dovremmo valutare la sismicità su base settimanale. Non esiste alcuna tecnica, nessuna conoscenza scientifica che ti dica che finirà il 10 aprile o il 10 marzo o qualunque altro giorno. Dobbiamo necessariamente muoverci in uno scenario in cui tutto febbraio o gran parte di esso trascorrerà in una situazione simile e speriamo che ci muoveremo lentamente verso una graduale de-escalation. Bisognerà avere un po’ di pazienza e vedere. Speriamo che dopo un paio di settimane il fenomeno cominci ad attenuarsi“.

Papazachos ha anche confermato che in Grecia arriveranno anche navi straniere, che si concentreranno sulla zona sottomarina, cercando di aiutare a capire esattamente cosa sta causando il fenomeno: “Ciò che abbiamo fatto in questi giorni a Santorini e nelle zone circostanti è stato di fondamentale importanza: tutte le agenzie si sono aiutate a vicenda e abbiamo ampliato la rete di monitoraggio“.

