Santorini, “i terremoti hanno spostato l’isola”: annunciato porto per le evacuazioni

Il ministro greco per la crisi climatica e la protezione civile, Vassilis Kikilias, ha annunciato un piano per costruire un “porto di fuga” di emergenza a Santorini per migliorare le capacità di evacuazione in caso di un forte terremoto. La decisione arriva mentre l’attività sismica nella regione continua a essere intensa ed attentamente monitorata. Parlando all’emittente greca ANT1, Kikilias ha sottolineato la necessità di cautela nel dibattito pubblico sui recenti terremoti sull’isola, esortando gli scienziati a comunicare in modo responsabile. “I terremoti hanno spostato l’intera isola“, ha detto, sottolineando l’importanza della preparazione.

Il porto di fuga, che sarà costruito in una parte strategica dell’isola, consentirà alle navi passeggeri di attraccare rapidamente in caso di emergenza. “È stato deciso in un incontro con il Primo Ministro che accanto al nuovo porto di Santorini verrà creato anche un porto di fuga“, ha affermato Kikilias. Il progetto è una collaborazione tra la Protezione civile e le Forze armate greche, che ne supervisioneranno l’attuazione.

Santorini, attività vulcanica e monitoraggio sismico

Santorini, nota per il suo paesaggio vulcanico attivo, sta subendo sconvolgimenti geologici con ormai oltre 19mila scosse dal 26 gennaio. Per quanto riguarda l’innalzamento del terreno sull’isola, Kikilias ha osservato che il fenomeno si sta verificando in tutta Santorini piuttosto che in aree isolate. “Potrebbe accadere gradualmente o a un ritmo accelerato. Gli scienziati stanno osservando la situazione e fornendo aggiornamenti regolari“, ha spiegato.

Priorità alla sicurezza e alla comunicazione responsabile

Affrontando le preoccupazioni sulle dichiarazioni contrastanti degli esperti, Kikilias ha chiesto “temperanza” nella comunicazione scientifica, sottolineando che i residenti locali, i titolari di attività commerciali e i turisti dovrebbero ricevere informazioni chiare e responsabili. “Le persone non sono tenute a comprendere la terminologia scientifica. La nostra priorità, la mia, quella del Primo Ministro e del governo, è la sicurezza dei nostri cittadini“, ha sottolineato.

Il Ministro ha assicurato al pubblico che le autorità sono pienamente mobilitate, con l’Agenzia di protezione civile, le forze di sicurezza, le forze armate e le società di servizi in stand-by per rispondere a qualsiasi emergenza a Santorini e nelle isole circostanti. “Ho gestito crisi importanti come la pandemia e gli incendi boschivi. Come sempre, forniremo aggiornamenti onesti e basati su prove per garantire che tutti siano informati e protetti“, ha concluso Kikilias.

