Terremoto nell’Adriatico, scossa al largo della costa pugliese | DATI e MAPPE

Questa sera, alle 22:18 del 20 febbraio 2025, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha registrato un terremoto di magnitudo 2.4 nel mar Adriatico meridionale, a una profondità di 28 km. L’epicentro è stato localizzato in mare aperto, in direzione della costa pugliese. Secondo l’INGV, eventi sismici di questa entità sono relativamente comuni in quest’area e, data la magnitudo moderata, non si prevedono danni a persone o strutture.

