Terremoto Campi Flegrei: INGV lancia notifica scossa magnitudo 9.0 ma poi si scusa

Un errore ha destato sorpresa e preoccupazione tra gli utenti e gli osservatori sismici. Attraverso una notifica, relativa a un evento sismico verificatosi nell’area dei Campi Flegrei alle ore 17:46 UTC, le 18:46 italiane, era stata erroneamente riportata una magnitudo Md=9.0. Questo valore, evidentemente fuori scala per un’area sismica come quella flegrea, ha immediatamente attirato l’attenzione e generato confusione. La reale magnitudo dell’evento, successivamente corretta, è pari a 0.9, un valore estremamente più contenuto e di fatto in linea con la normale attività sismica dell’area. La conferma è arrivata direttamente dall’INGV attraverso un comunicato ufficiale: “si comunica che all’evento avvenuto nell’area Campi Flegrei alle ore 17:46 UTC, per un refuso, è stata attribuita una Md=9.0. La reale magnitudo dell’evento in questione (già corretta su Gossip) è pari a 0.9”.

