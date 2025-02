Terremoto a Lisbona durante la conferenza stampa del Benfica: paura prima della Champions

MeteoWeb

Un terremoto di magnitudo 4.8 ha colpito Lisbona lunedì pomeriggio, pochi istanti prima che lo staff del Benfica prendesse la parola in conferenza stampa alla vigilia del ritorno del playoff di Champions League contro il Monaco. L’episodio ha scosso l’intera sala, lasciando attoniti giornalisti e membri del club. Il tecnico del Benfica, Bruno Lage, era in procinto di sedersi per rispondere alle domande della stampa quando il terremoto ha colpito. L’intero momento è stato ripreso dalle telecamere di CNN Portugal.

Una volta terminata la scossa, Lage ha proseguito la conferenza stampa come da programma, condividendo anche la sua esperienza diretta dell’evento. “Stavamo salendo le scale quando abbiamo sentito un rumore. Solo una volta arrivato qui mi sono reso conto di quello che era realmente successo”, ha raccontato l’allenatore.

L’epicentro del terremoto è stato localizzato a circa 14 chilometri da Seixal, nel distretto di Setúbal, e la scossa è stata avvertita con maggiore intensità nei comuni di Almada e Sesimbra, oltre che in diverse zone della Grande Lisbona. Fortunatamente, non sono stati segnalati danni gravi né feriti.

