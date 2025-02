Terremoto Santorini, dichiarato lo stato d’emergenza

MeteoWeb

Il Ministero della Protezione Civile greco ha dichiarato lo stato di emergenza per l’isola di Santorini, per “affrontare le esigenze di emergenza e gestire le conseguenze” della continua attività sismica che sta interessando la popolare isola del Mar Egeo e altre vicine isole dell’arcipelago delle Cicladi, come Amorgos, Anafi e Ios. Lo riporta Kathimerini. Lo stato di emergenza rimarrà in vigore fino all’1 marzo. Le continue scosse stanno aumentando il rischio delle cadute di massi, per questo gli abitanti sono stati esortati a tenersi lontano dalle località a rischio frane. Ieri sera si è registrata la scossa più forte, di magnitudo 5.2, con epicentro situato a 16 chilometri a sud-ovest di Amorgos.

