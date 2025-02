Terremoto Sicilia, l’avviso urgente ai sindaci e la risposta sui possibili danni

MeteoWeb

“Sono arrivate centinaia di telefonata alla centrale operativa ma le persone hanno chiamato per la paura e hanno chiesto notizie su eventuali danni, per fortuna al momento non risultano danni in Sicilia. Solo paura, insomma. Anche se non è escluso che qualcosa potrebbe essere accaduta, perché l’entita del terremoto provoca di solito dei danni. Per fortuna l’epicentro è stato lontano dalla costa”. Lo ha detto all’Adnkronos Salvo Cocina, Capo del Dipartimento della Protezione civile regionale in Sicilia, dopo la scossa di terremoto nel messinese avvertita anche a Palermo e in altre città del Tirreno.

“Stiamo per fare un avviso urgente ai sindaci dei comuni interessati dal terremoto di oggi pomeriggio per invitarli a controllare le strutture più a rischio e mantenere un livello di attenzione molto alta, perché la scossa di terremoto è stata forte”, conclude Cocina.

Le parole del sindaco di Messina

“Il terremoto non si è percepito molto forte sulla terraferma. Ho sentito poco fa anche la Prefettura per avere un ulteriore conforto, ma neanche a loro risultano danni. La scossa è stata al largo delle isole Eolie, si è sentita soprattutto sul mare. Mi auguro non ci siano ulteriori scosse”. Lo ha detto all’Adnkronos il sindaco di Messina Federico Basile, dopo la scossa di terremoto delle 16.19 con epicentro al largo di Filicudi, alle Eolie.

