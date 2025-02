Terremoto Sicilia, forte scossa sulla costa: avvertita da Palermo a Reggio, gente in strada | LIVE

MeteoWeb

Forte scossa di terremoto nella zona di Messina. L’INGV segnala un sisma di magnitudo 4.9 avvenuto alle 16:19 di oggi, venerdì 7 febbraio, al largo della costa settentrionale della Sicilia. In particolare, la scossa è avvenuta nella zona di Lipari, ad una profondità di 11km. Il risentimento sismico è stato enorme: il terremoto è stato distintamente avvertito nelle città di Messina e Reggio Calabria, ma anche a Catania e Palermo. A Cefalù e Capo d’Orlando, sulla costa settentrionale della Sicilia, la gente è scesa in strada, in preda alla paura.

Seguiranno aggiornamenti con mappe e dati ufficiali.

