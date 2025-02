Terremoto Sicilia, continuano le scosse: Meloni segue la situazione

MeteoWeb

Continua a tremare la terra in Sicilia dopo la forte scossa di terremoto di magnitudo 4.8 con epicentro in mare alle Isole Eolie. Diverse altre scosse sono state registrate dall’INGV in poco più di un’ora, la più forte, di magnitudo 3.4, rilevata alle 17.56. Non sono stati segnalati danni ma ai Vigili del Fuoco è giunta una sola richiesta per una verifica di controllo in una scuola a Cefalù, nel Palermitano.

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, “segue l’evolversi della situazione relativa alla forte scossa di terremoto nel Messinese. È in costante contatto con il Ministro Nello Musumeci, il Capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano e le autorità competenti per monitorare gli sviluppi e coordinare eventuali interventi“, comunica Palazzo Chigi.

Anche il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, segue con attenzione l’evolversi della situazione. “Sono in costante contatto con il capo della Protezione Civile regionale, Salvo Cocina – dice Schifani – che a sua volta è in stretto raccordo con il sindaco di Lipari, con il prefetto di Messina e con l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia per un primo e rapido monitoraggio di eventuali danni, che al momento non sono stati segnalati. La Regione è, comunque, pronta a intervenire con tutti i mezzi a disposizione per supportare le comunità coinvolte e garantire la sicurezza dei cittadini”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.