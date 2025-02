MeteoWeb

Sulla linea Messina-Palermo la circolazione ferroviaria è stata momentaneamente sospesa in via precauzionale a seguito del terremoto che oggi ha colpito la costa settentrionale della Sicilia. Dopo gli accertamenti del caso, la circolazione ferroviaria è tornata regolare ma si registrano rallentamenti fino a 60 minuti per 1 Intercity e 7 Regionali.

