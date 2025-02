Terremoto Siena, disposta la chiusura delle scuole: la decisione dopo lo sciame sismico

MeteoWeb

In merito allo sciame sismico, con epicentro in Val d’Arbia, avvertito anche a Siena, il sindaco Nicoletta Fabio ha disposto la sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado all’interno del territorio del comune di Siena per l’intera giornata di domani, lunedì 3 febbraio. Previste per domani mattina le opportune verifiche strutturali agli edifici scolastici, fa sapere l’amministrazione comunale.

“Al momento non risultano segnalazioni per la scossa di terremoto di magnitudo 3.1 avvenuta con epicentro a Monteroni d’Arbia (Si), avvertita dalla popolazione e seguita da circa dieci scosse di minore entità”. Lo scrive sui social il presidente della Toscana, Eugenio Giani.

