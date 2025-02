Thales Alenia Space e NIBE Space siglano un accordo per un satellite ottico

MeteoWeb

Thales Alenia Space, una joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), ha firmato un contratto con NIBE Space (filiale di NIBE Limited) per la fornitura di un satellite ottico ad alta risoluzione, segnando il primo passo nel progetto della costellazione di Osservazione della Terra di NIBE. Questo contratto iniziale mira a stabilire le prime capacità operative di osservazione della Terra per NIBE in India entro il 2025. Questo risultato rafforza la partnership avviata nel 2024 tra Thales Alenia Space e NIBE, per il dispiegamento della prima costellazione privata indiana di Osservazione della Terra.

I dettagli sul contratto

Il contratto è stato firmato oggi a Pune, in India, nel corso di una cerimonia alla presenza dell’Onorevole Primo Ministro del Maharashtra Shri Devendra Fadnavis. Anche BlackSky ha firmato un accordo di servizio per immagini e analisi per la fornitura, su abbonamento, di servizi di monitoraggio spaziale a supporto dei vari clienti indiani di NIBE. “Sono estremamente soddisfatto del contributo che Thales Alenia Space apporterà allo sviluppo delle capacità di osservazione della Terra in India”, ha dichiarato Hervé Derrey, CEO di Thales Alenia Space. “Supportare il dispiegamento della prima costellazione privata di Osservazione della Terra in India è molto importante per la nostra azienda, poiché si tratta della prima collaborazione di Thales Alenia Space con un programma spaziale indiano. Vorrei ringraziare NIBE per aver riposto la sua fiducia nella nostra azienda. Metteremo a disposizione le nostre competenze di lunga data e le nostre capacità industriali nei sensori ottici e radar con grande entusiasmo per avviare una promettente cooperazione spaziale con l’India”.

“Siamo orgogliosi di vedere la nostra partnership con Thales Alenia Space compiere il prossimo passo concreto con la firma del contratto per un satellite ottico ad alta risoluzione. Questo fa parte del nostro più ampio sforzo nazionale, in linea con la visione di Aatmanirbhar Bharat, per rafforzare la posizione dell’India come leader nella tecnologia e nelle applicazioni spaziali”, ha detto Ganesh Nibe, Chairman & Managing Director di NIBE Limited. “Con la vasta esperienza e competenza a livello globale di Thales Alenia Space, siamo pronti a portare le capacità spaziali dell’India a nuovi livelli”.

