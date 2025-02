Boom di turisti napoletani a Roccaraso, ma spuntano troppe banconote da 20 euro: indagini su possibile riciclaggio

MeteoWeb

Troppe banconote da 20 euro in circolazione durante l’invasione di turisti napoletani sulle piste di sci a Roccaraso: indagini su possibile giro di riciclaggio. È questa l’ipotesi sulla quale stanno lavorando finanzieri e carabinieri, in correlazione in particolare con le gite organizzate o promosse da influencer tramite i profili social su Tiktok e Instagram. L’attenzione degli investigatori è concentrata in particolare sul massiccio utilizzo di banconote da 20 euro durante le 24 ore in cui Roccaraso si è trovata ad accogliere con difficoltà circa 10mila turisti napoletani con oltre un centinaio di autobus. Da settimane, sui social venivano promosse offerte – tra i 20 e i 30 euro a persona – per trascorrere una giornata nella località sciistica abruzzese, dove migliaia di napoletani hanno la seconda casa.

Alle offerte social si sono aggiunte le promozioni dei tiktoker che avrebbero indirizzato i propri follower a scegliere Roccaraso per una domenica fuori porta. Ora, però, gli investigatori vogliono capire se dietro questa promozione esasperata ed esagerata possa esserci un giro di riciclaggio di denaro.

