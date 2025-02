USA, tempesta sul Medio Atlantico: incidenti e caos sulle strade, temperature polari in Montana

MeteoWeb

Una potente tempesta ha investito gli Stati della regione medio-atlantica degli USA, causando numerosi incidenti stradali dovuti al ghiaccio, la chiusura delle scuole e diversi disagi. La tempesta ha reso estremamente pericolosi gli spostamenti in alcune zone della Virginia e della West Virginia, dove il governatore Glenn Youngkin ha dichiarato lo stato di emergenza. Le autorità del Dipartimento dei Trasporti della Virginia hanno chiesto ai cittadini di evitare di mettersi in viaggio.

Neve e ghiaccio sulle strade

Le previsioni meteorologiche indicavano accumuli di neve fino a 25 cm in alcune zone della Virginia e della West Virginia, con formazioni di ghiaccio che variavano da un sottile strato in Kentucky e West Virginia fino a 1,3 cm nelle alture della Roanoke Valley. L’accumulo di ghiaccio ha aumentato il rischio di blackout e danni agli alberi. L’ufficio del National Weather Service di Blacksburg, Virginia, ha avvertito la popolazione con un post sui social: “Pensavate che l’inverno fosse finito? Ripensateci!“.

Nel corso della giornata di ieri, la neve e il nevischio hanno interessato la parte occidentale della Virginia e il North Carolina, per poi trasformarsi in pioggia gelata nel pomeriggio. La società di fornitura elettrica Appalachian Power, che serve circa un milione di utenti tra West Virginia, Virginia e Tennessee, ha richiesto il supporto di 700 tecnici aggiuntivi dalle aziende vicine per affrontare eventuali emergenze.

Interventi e misure di sicurezza

Per supportare la risposta all’emergenza, 65 soldati della Guardia Nazionale della Virginia sono stati dislocati lungo i principali corridoi autostradali, mentre altri 20 militari e membri della Virginia Defense Force hanno offerto supporto logistico. Squadre specializzate dotate di motoseghe sono state organizzate per liberare le strade da alberi caduti e per garantire il ripristino delle linee elettriche. Inoltre, elicotteri Black Hawk equipaggiati con verricelli di salvataggio sono stati posti in stato di allerta.

Nel frattempo, un secondo sistema perturbato minacciava di portare forti nevicate su un’area compresa tra Kansas e i Grandi Laghi a partire da martedì notte. In previsione delle condizioni avverse, il governatore del Kansas, Laura Kelly, ha ordinato la chiusura degli uffici statali a Topeka e il Parlamento del Kansas ha cancellato le sessioni di mercoledì.

Disagi per la viabilità

Gli incidenti sulle strade si sono moltiplicati in Virginia, con numerose segnalazioni di tamponamenti e veicoli fuori controllo a causa del ghiaccio. In West Virginia, diverse autostrade sono state temporaneamente chiuse per via di incidenti multipli. Secondo Kelly Pickles, addetta alle comunicazioni della Smith’s Towing and Truck Repair, la maggior parte delle richieste di soccorso è arrivata da camionisti rimasti bloccati sulla Interstate 64 vicino al confine con la Virginia.

Ondata di gelo

L’ondata di freddo ha colpito anche altre regioni degli Stati Uniti, con temperature polari che hanno raggiunto i -35°C a Butte, Montana. In queste condizioni estreme, le organizzazioni di volontariato hanno intensificato gli sforzi per aiutare le persone senza fissa dimora, distribuendo sacchi a pelo, guanti e giacche.

Nel frattempo, sulla costa occidentale degli Stati Uniti, un “fiume atmosferico” è atteso in California, con piogge intense nelle valli centrali e forti nevicate sulla Sierra Nevada.

