USA, Trump firma ordine per stop fondi a scuole che impongono il vaccino Covid

Due gli ordini esecutivi firmati oggi dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il primo riguarda lo stop ai fondi federali a quelle scuole e università che impongono l’obbligo della vaccinazione anti-Covid ai loro studenti. Si prevede che l’ordine avrà scarso impatto nazionale perché gli obblighi vaccinali contro il Covid sono stati per lo più abbandonati nelle scuole e nelle università degli Stati Uniti e molti stati hanno approvato leggi che proibiscono tali obblighi. L’ordine chiede al Dipartimento dell’Istruzione e al Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani di creare un piano per porre fine agli obblighi vaccinali contro il Covid. Non è chiaro quali soldi il piano utilizzerebbe come leva. La maggior parte dei fondi federali per l’istruzione è ordinata dal Congresso.

L’ordine mira a mantenere una promessa della campagna elettorale di Trump, che ha spesso affermato che “non avrebbe dato un centesimo a nessuna scuola che ha un obbligo vaccinale“. L’ordine si applica solo ai vaccini contro il Covid.

Tutti gli stati hanno leggi che richiedono che i bambini che frequentano le scuole siano vaccinati contro determinate malattie tra cui morbillo, parotite, poliomielite, tetano, pertosse e varicella. Tutti gli stati degli Stati Uniti consentono esenzioni per i bambini con condizioni mediche che impediscono loro di ricevere determinati vaccini. La maggior parte consente anche esenzioni per motivi religiosi o altri motivi non medici.

Alcuni college hanno iniziato a richiedere agli studenti di essere vaccinati contro il Covid durante la pandemia, ma la maggior parte ha eliminato i requisiti. Alcuni continuano a richiedere i vaccini almeno per gli studenti che vivono nel campus, inclusi i college di Swarthmore e Oberlin. La maggior parte di questi college consente esenzioni mediche o religiose.

Il secondo ordine esecutivo

Il secondo ordine esecutivo firmato da Trump, invece, è per l’istituzione dell’Energy Dominance Council, il Consiglio per il dominio energetico, che sarà guidato dal segretario all’Energia Chris Wright e dal segretario agli Interni Doug Burgum. Lo riferisce la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt.

