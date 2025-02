Uva, mirtilli e lamponi alleati della fertilità delle donne

MeteoWeb

Il resveratrolo, un composto naturale presente nella buccia dell’uva, nei mirtilli e nei lamponi, è noto per le sue proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Ora, una nuova ricerca pubblicata sull’International Journal of Molecular Sciences suggerisce che possa anche migliorare la fertilità femminile. Lo studio, condotto da un team internazionale di ricercatori, ha analizzato 24 ricerche in vitro e in vivo su 9.563 partecipanti. I risultati indicano che il resveratrolo potrebbe influenzare positivamente la qualità e la quantità degli ovociti. Due studi hanno evidenziato un aumento del numero di ovociti maturi, mentre altri due non hanno riscontrato differenze. Inoltre, due ulteriori ricerche hanno riportato un miglioramento della qualità ovocitaria.

Il meccanismo d’azione del resveratrolo sembra legato alla riduzione dello stress ossidativo e all’attivazione della sirtuina 1 (Sirt1), rallentando l’invecchiamento cellulare. Il composto potrebbe anche avere effetti positivi su condizioni come l’endometriosi e la sindrome dell’ovaio policistico. Tuttavia, i dati su gravidanza e rischio di aborto spontaneo restano contrastanti.

Gli esperti sottolineano la necessità di ulteriori studi clinici per confermare questi risultati e definire un dosaggio sicuro ed efficace. Il resveratrolo potrebbe rappresentare un’opzione naturale promettente, ma servono più evidenze prima di poterlo raccomandare come trattamento per l’infertilità.

