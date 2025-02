Sfiorati da un gigante: il viaggio dell’asteroide 2024 YR4 e la lezione per il futuro

MeteoWeb

Negli ultimi giorni, l’asteroide 2024 YR4 ha attirato l’attenzione della comunità scientifica e del pubblico a causa delle iniziali previsioni che ne stimavano una piccola probabilità di impatto con la Terra nel 2032. Tuttavia, grazie a osservazioni più precise, il rischio di collisione è drasticamente calato, offrendo un chiaro esempio del funzionamento del monitoraggio dei corpi celesti potenzialmente pericolosi.

L’inizio dell’allarme

L’asteroide 2024 YR4 ha un diametro di circa 55 metri e, in caso di impatto, avrebbe potuto sprigionare un’energia pari a 500 volte quella della bomba atomica di Hiroshima. La preoccupazione è aumentata il 18 febbraio, quando la probabilità di collisione ha raggiunto il 3,1%, la più alta mai registrata per un oggetto di questa dimensione. Tuttavia, grazie a osservazioni più dettagliate, la probabilità è stata rapidamente ridimensionata fino allo 0,28%.

È normale che le probabilità di collisione varino inizialmente, man mano che vengono raccolti nuovi dati sulla traiettoria dell’oggetto.

Il sistema di valutazione del rischio

La Scala Torino, utilizzata per classificare il pericolo rappresentato da asteroidi e comete, prevede 11 livelli, da 0 (nessun rischio) a 10 (catastrofe globale). Nel gennaio 2025, 2024 YR4 era stato classificato al Livello 3, associato a una possibile distruzione localizzata, ma con ulteriori osservazioni la sua classificazione è scesa rapidamente a Livello 1, ovvero un oggetto senza pericoli insoliti.

I miglioramenti nelle osservazioni sono stati resi possibili da cieli più scuri, che hanno permesso di affinare i calcoli sulla sua traiettoria tra il 19 e il 20 febbraio. Attualmente, gli scienziati prevedono che il livello di rischio scenderà ulteriormente a 0, escludendo qualsiasi possibilità di impatto.

Cosa succederebbe in caso di minaccia reale?

Se l’asteroide avesse continuato a mostrare un’alta probabilità di impatto, il suo livello di pericolo sulla Scala di Torino sarebbe salito direttamente a 8, il che significherebbe una collisione certa con distruzione localizzata. Tuttavia, un asteroide di questa dimensione non potrebbe mai raggiungere il Livello 9 o 10, riservati a eventi con effetti su scala regionale o globale.

Nel caso di una reale minaccia, la comunità scientifica potrebbe attivare strategie di difesa planetaria, come la deviazione della traiettoria attraverso l’uso di un veicolo spaziale o, in casi estremi, un’esplosione nucleare per modificarne il percorso. Il coordinamento di queste misure sarebbe affidato alla International Asteroid Warning Network (IAWN), sotto la supervisione della NASA.

Il futuro della sorveglianza degli asteroidi

L’asteroide 2024 YR4 rappresenta un caso esemplare della crescente capacità dell’umanità di individuare e monitorare oggetti potenzialmente pericolosi. La sua scoperta e il rapido aggiornamento delle previsioni dimostrano i progressi nella sorveglianza spaziale, ma anche la necessità di mantenere alta l’attenzione.

Il miglioramento dei sistemi di rilevamento porterà alla scoperta di molti altri asteroidi simili a 2024 YR4. Tuttavia, lungi dall’essere un motivo di allarme, questa crescente conoscenza consentirà alla scienza di tracciare con maggiore precisione le orbite di questi corpi celesti e garantire che nessuno di essi possa rappresentare una minaccia improvvisa per il nostro pianeta.

In definitiva, 2024 YR4 si sta rivelando un banco di prova fondamentale per la scienza planetaria e la difesa della Terra dai pericoli cosmici, confermando che la preparazione e il monitoraggio costante sono la chiave per garantire la sicurezza globale.

