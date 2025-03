Il 29 marzo arriva l’eclissi parziale di Sole: visibile anche in Italia, ecco dove e quando

MeteoWeb

Il 29 marzo 2025 si verificherà un’eclissi solare parziale visibile in diverse parti del mondo, tra cui l’Europa, il Nord America, la Russia e alcune zone dell’Africa. Quali saranno le zone più fortunate? Quanta parte del Sole verrà oscurata? E soprattutto, come osservare l’eclissi in sicurezza? Scopriamo insieme tutti i dettagli di questo evento astronomico imperdibile.

Visibilità dell’eclissi nel mondo

L’eclissi solare parziale del 29 marzo 2025 avrà un percorso ampio, estendendosi dall’estremo Est del Nord America fino alla Siberia, in Russia. Il fenomeno inizierà alle 8:50 UTC con un’alba eclissata nelle regioni nordorientali del Nord America e terminerà alle 12:43 UTC con un tramonto eclissato in Siberia.

Nel picco massimo, alcune aree vedranno fino al 93% del Sole oscurato, ma solo circa 44.800 persone potranno osservare un’eclissi con una copertura superiore al 90%. Circa 814 milioni di persone saranno invece nella fascia di visibilità parziale, potendo assistere a un’oscurazione più limitata del disco solare.

In Europa, il fenomeno sarà più evidente nelle regioni nordoccidentali, con la linea di visibilità che attraversa l’Europa orientale. Mentre nazioni come Serbia, Romania e Ucraina vedranno solo una piccola eclissi nelle loro zone nordoccidentali, la Spagna, in particolare le Isole Canarie, potrà osservare un oscuramento del 25%.

L’eclissi in Italia: orario e copertura

In Italia, il fenomeno sarà visibile, seppur con una copertura limitata. Il disco solare sarà oscurato fino al 15%, con il massimo dell’evento attorno alle 12. L’orario esatto e l’entità della copertura varieranno in base alla città, ma in generale, l’eclissi sarà facilmente osservabile, purché il cielo sia sereno.

Come osservare l’eclissi in sicurezza

Guardare direttamente il Sole, anche durante un’eclissi parziale, è pericoloso per gli occhi. Per proteggere la vista, è fondamentale utilizzare occhiali da eclissi certificati o strumenti ottici dotati di filtri solari adeguati. Alternative sicure includono la proiezione su uno schermo utilizzando un telescopio o un binocolo con filtro solare, oppure il metodo del foro stenopeico per osservare l’eclissi indirettamente.

Un evento astronomico da non perdere

L’eclissi solare parziale del 29 marzo 2025 sarà un evento di grande interesse per gli appassionati di astronomia, anche se non sarà spettacolare come le eclissi totali. In Italia, l’opportunità di vedere il 15% del Sole oscurato offrirà comunque un’occasione unica per osservare un fenomeno astronomico relativamente raro.

Chiunque voglia assistere a questo spettacolo dovrà controllare le previsioni meteo, munirsi di adeguata protezione per gli occhi e prepararsi a un’esperienza che, seppur breve, saprà affascinare ed emozionare.

