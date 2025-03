Eclissi lunari e solari in arrivo: ecco cosa vedremo in Italia

MeteoWeb

Il 2025 sarà un anno ricco di spettacoli astronomici, con ben 4 eclissi distribuite in 2 periodi distinti: marzo e settembre. Durante queste stagioni delle eclissi, Terra, Luna e Sole si allineeranno in modo da creare affascinanti fenomeni celesti. Quali saranno visibili dall’Italia e in che misura?

Le stagioni delle eclissi: un fenomeno ciclico

Le eclissi non si verificano casualmente, ma seguono una ciclicità ben precisa. Ogni anno, infatti, abbiamo almeno 2 stagioni delle eclissi, periodi di circa 35 giorni in cui si registrano almeno 2 eventi, e in alcuni casi anche 3. Questo accade perché l’orbita della Luna è inclinata di circa 5° rispetto al piano dell’eclittica (il percorso apparente del Sole nel cielo). Solo quando il nostro satellite attraversa i nodi della sua orbita, ovvero i punti in cui interseca il piano orbitale terrestre, possono verificarsi eclissi solari o lunari.

Nel 2025, le stagioni delle eclissi saranno:

Marzo: Eclissi lunare totale il 13-14 marzo, eclissi solare parziale il 29 marzo.

Eclissi lunare totale il 13-14 marzo, eclissi solare parziale il 29 marzo. Settembre: Eclissi lunare totale il 7 settembre, eclissi solare parziale il 21 settembre.

Vediamo nel dettaglio questi eventi e cosa sarà visibile dall’Italia.

Eclissi lunare totale del 13-14 marzo 2025

La prima eclissi dell’anno sarà lunare e avverrà tra oggi e domani 13 e 14 marzo. Un’eclissi lunare totale si verifica quando la Terra si interpone perfettamente tra il Sole e la Luna, facendo sì che il nostro satellite venga completamente oscurato dall’ombra terrestre. Questo fenomeno conferisce alla Luna una suggestiva colorazione rossastra, nota come “Luna di Sangue“.

Tuttavia, in Italia l’evento non sarà completamente visibile: “Il 14 marzo si verificherà un’eclissi parziale lunare intorno alle 6 e mezzo: il nostro satellite sarà coperto al 30%, ma al momento del massimo, tramonterà“, ha spiegato ai microfoni di MeteoWeb Sandro Bardelli, ricercatore dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). Dunque, per gli osservatori italiani, l’eclissi sarà solo parzialmente osservabile prima dell’alba.

Eclissi solare parziale del 29 marzo 2025

Dopo l’eclissi lunare, sarà la volta del Sole. Il 29 marzo la Luna si interporrà tra il nostro pianeta e la nostra stella, ma senza coprirla completamente, dando vita a un’eclissi solare parziale.

Bardelli fornisce maggiori dettagli sulla visibilità dell’evento nel nostro Paese: “In Italia vedremo una copertura del 15%, con il massimo intorno alle 12 circa. Sarà facilmente visibile, ma va sempre ricordato che il Sole non va mai guardato direttamente, ad occhio nudo, ma è necessario proteggere gli occhi”.

Eclissi solare del 29 marzo 2025, cosa vedremo dall'Italia

Credit Stellarium

Per osservare in sicurezza questo spettacolo celeste, è fondamentale utilizzare filtri solari certificati o appositi occhiali da eclissi.

Il ricercatore INAF Sandro Bardelli spiega come guardare un'eclissi di Sole

Eclissi lunare totale del 7 settembre 2025

Il secondo grande evento lunare dell’anno avverrà il 7 settembre. In questa occasione, la Luna entrerà completamente nell’ombra terrestre, dando vita a una nuova “Luna di Sangue”.

Questa volta, l’Italia potrà godere della fase finale dell’eclissi, come sottolinea il ricercatore INAF: “Il 7 settembre alle 19:40 si verificherà un’eclissi totale di Luna: il nostro satellite sorgerà in totalità, in quel momento sarà già coperta. Il massimo sarà alle 20:10, poi comincerà a uscire dalla totalità alle 20:52 con uscita completa alle 22 circa. In sostanza vedremo solo la seconda parte dell’eclissi”.

Eclissi lunare del 7 settembre 2025, cosa vedremo dall'Italia

Credit Stellarium

L'eclissi lunare del 7 settembre 2025 vista dall'Italia

Credit Stellarium

Eclissi solare parziale del 21 settembre 2025

L’ultimo evento dell’anno sarà un’altra eclissi solare parziale il 21 settembre, che coinvolgerà il Pacifico meridionale, la Nuova Zelanda e l’Antartide. Come per quella di marzo, anche questa volta la Luna coprirà solo una parte del Sole.

Uno sguardo al futuro: l’eclissi solare del 2026

Se il 2025 sarà un anno interessante dal punto di vista astronomico, il 2026 offrirà un evento ancora più spettacolare: un’eclissi solare quasi totale in Italia.

Bardelli anticipa l’appuntamento imperdibile del 12 agosto 2026: “Prepariamoci al 2026, quando si verificherà un’eclissi di Sole il 12 agosto: la nostra stella sarà coperta al 94%. Per vedere la totalità dovremo andare in Spagna, in quanto la fascia parte da Valencia, poco a Nord di Madrid, e arriva fino al Portogallo (qualcosa di simile all’eclissi del ’99 in Italia)”.

L'eclissi solare del 2026, cosa vedremo dall'Italia

Credit Stellarium

Si tratterà di un’eclissi di grande impatto visivo, con il Sole che sarà oscurato quasi completamente anche dall’Italia. Un evento da segnare sul calendario per tutti gli appassionati di astronomia.

