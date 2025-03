8 Marzo, Festa della Donna: storia, significato e celebrazioni nel mondo

MeteoWeb

L’8 marzo è una data simbolo a livello internazionale, una giornata dedicata alla celebrazione delle conquiste sociali, economiche e politiche delle donne, ma anche un’occasione per riflettere sulle discriminazioni e violenze che ancora subiscono. La Festa della Donna, o Giornata Internazionale della Donna, ha una storia complessa e affonda le sue radici nelle battaglie per i diritti femminili condotte tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento.

Le origini della Festa della Donna: tra mito e realtà

L’origine della Festa della Donna è stata spesso legata a un presunto incendio avvenuto l’8 marzo 1908 in una fabbrica tessile di New York, in cui sarebbero morte 129 operaie. Tuttavia, si tratta di un falso storico. L’episodio più simile a questa narrazione è il tragico incendio della fabbrica Triangle Shirtwaist, avvenuto il 25 marzo 1911, che costò la vita a 146 persone, per lo più donne, e portò a importanti riforme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’idea di istituire una giornata dedicata alle donne risale in realtà al 1908, quando il Partito Socialista americano organizzò il primo Woman’s Day per discutere dello sfruttamento delle operaie, del diritto di voto e della parità di genere. Nel 1910, durante la Conferenza Internazionale delle Donne Socialiste a Copenaghen, l’attivista tedesca Clara Zetkin propose di istituire una giornata internazionale per i diritti delle donne, senza però fissare una data precisa.

La scelta dell’8 marzo si consolidò nel 1917 in Russia, quando le donne scesero in piazza per protestare contro la guerra e la monarchia zarista, dando inizio alla Rivoluzione di Febbraio. Questo evento spinse il governo provvisorio a concedere il diritto di voto alle donne. Nel 1977, infine, l’ONU riconobbe ufficialmente l’8 marzo come Giornata Internazionale della Donna.

La Festa della Donna in Italia: il simbolo della mimosa

In Italia, la prima celebrazione della Giornata della Donna risale al 12 marzo 1922, organizzata dal Partito Comunista. Durante il regime fascista, la festa assunse una connotazione politica, ma fu solo nel 1945, nelle zone liberate, che si celebrò ufficialmente l’8 marzo.

Un anno dopo, nel 1946, nacque l’usanza di regalare la mimosa, un fiore economico e facilmente reperibile in quel periodo. La scelta fu proposta da 3 esponenti dell’Unione Donne Italiane (UDI): Teresa Mattei, Teresa Noce e Rita Montagnana. La mimosa, con i suoi piccoli fiori gialli raggruppati in un unico ramo, simboleggia solidarietà e forza collettiva, unendo idealmente tutte le donne nella loro lotta per i diritti.

Come si festeggia la Festa della Donna nel mondo

Sebbene l’8 marzo sia riconosciuto a livello globale, le celebrazioni variano da paese a paese.

In Russia , la Festa della Donna è una delle ricorrenze più sentite: si organizzano spettacoli, eventi pubblici e le donne ricevono regali e fiori;

, la Festa della Donna è una delle ricorrenze più sentite: si organizzano spettacoli, eventi pubblici e le donne ricevono regali e fiori; In Vietnam , le donne celebrano la giornata condividendo pasti sul luogo di lavoro;

, le donne celebrano la giornata condividendo pasti sul luogo di lavoro; In Perù , alcune comunità organizzano eventi esclusivamente femminili, come la pollada, una raccolta fondi per sostenere iniziative a favore delle donne;

, alcune comunità organizzano eventi esclusivamente femminili, come la pollada, una raccolta fondi per sostenere iniziative a favore delle donne; In Africa, Paesi come lo Zimbabwe e il Camerun organizzano conferenze ed eventi per sensibilizzare l’opinione pubblica sui diritti femminili.

Una giornata di riflessione e lotta

Oggi, la Giornata Internazionale della Donna non è solo un momento di celebrazione, ma anche di consapevolezza e denuncia. Mentre nel corso del tempo si sono ottenute importanti conquiste, molte disuguaglianze persistono: il divario salariale, la violenza di genere e la scarsa rappresentanza femminile in politica e nei ruoli di leadership restano sfide aperte.

L’8 marzo ci ricorda che la strada verso la piena parità è ancora lunga e che la lotta per i diritti delle donne deve essere una priorità costante, non solo per un giorno all’anno.

